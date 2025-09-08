Protestas en Cee polas condicións do IES Agra de Raíces no inicio de curso
Familias e Asociación Paseniño alertan de aulas no límite legal, recorte de profesionais e vulneración de dereitos
Esixen unha reunión urxente coa Consellería de Educación
El Correo Gallego
O inicio de curso no IES Agra de Raíces de Cee está marcado pola protesta. Un grupo de familias, xunto coa Asociación Paseniño, denuncia a situación límite do centro educativo pola masificación das aulas e a falta de profesionais de apoio, o que consideran incompatible cunha escolaridade segura e de calidade.
A problemática concéntrase especialmente en 1º da ESO, onde os estudantes estarán repartidos en dúas clases: unha con 30 alumnos —o máximo legal permitido— e outra con 25, que inclúe varios nenos con necesidades educativas especiais. «As medidas actuais abogan por reducir ratios para mellorar a calidade educativa. No noso instituto, en cambio, mantéñense grupos no tope, con aproximadamente un terzo do alumnado con necesidades diversas, xusto cando entran nunha etapa clave que require máis atención ca nunca», subliñan as familias do alumnado.
Carencia de persoal especializado
A falta de recursos humanos agrava a situación: este curso o instituto só conta cunha coidadora e unha mestra de Pedagoxía Terapéutica (PT), fronte ao curso pasado no que había dúas PTs e tamén unha coidadora, a pesar de que as necesidades eran menores. Para familias e profesorado, o mínimo imprescindible sería dúas coidadoras, catro PTs e reforzo no Departamento de Orientación, petición xa trasladada á Consellería sen resposta.
A Asociación Paseniño considera que se están vulnerando dereitos básicos. «Estamos a falar xa case de supervivencia, cando teriamos que falar de aprendizaxe», advirten. Engaden que a situación «obriga a alumnado con necesidades a integrarse en aulas masificadas, condenando tanto ao seu fracaso como ao do resto da clase».
«Estamos retrocedendo en dereitos»
Unha das nais afectadas denuncia a involución nos recursos de apoio: «Cando o meu neno empezou a estudar hai 15 anos había máis recursos e máis posibilidades de inclusión ca hoxe. Estamos retrocedendo en dereitos cada ano que pasa. Non imos permitir isto: iremos ata os xulgados se fai falta».
As familias e Paseniño solicitan unha reunión urxente co Xefe Territorial de Educación e anuncian que esta semana celebrarán encontros con responsables do instituto, outros pais e ANPAs da contorna para acordar medidas conxuntas. Non descartan accións máis contundentes: se non hai solución, avanzan que non levarán os seus fillos ás clases, xa que «non se garanten uns mínimos para o dereito á educación en condicións dignas».
