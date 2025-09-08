Reconocimiento a los 115 años de labor de la Sociedade Parroquial de Vedra en Bos Aires
Rodríguez Miranda, secretario de Emigración, destacó su capacidad de mantener el vínculo con Galicia
Acudió también el regidor, Carlos Martínez, y el delegado Alejandro López
Antonio Rodríguez Miranda, secretario xeral da Emigración, acompañado polo delegado da Xunta na Arxentina, Alejandro López Dobarro, participou este domingo na celebración do 115º aniversario da Sociedade Parroquial de Vedra en Bos Aires, onde trasladou o seu recoñecemento ao traballo que a entidade vén desenvolvendo desde hai máis dun século.
Miranda destacou que a Sociedade de Vedra “é un exemplo do que significa a galeguidade viva: unha entidade que soubo adaptarse aos tempos sen renunciar ás súas raíces, mantendo o espírito de comunidade e o vínculo coa terra”. Durante o acto, no que participaron tamén o alcalde de Vedra, Carlos Martínez, e representantes da colectividade galega na Arxentina, houbo espazo para a música, a gastronomía tradicional e a emoción compartida entre distintas xeracións de galegos.
