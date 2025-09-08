Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Registrados dos pequeños terremotos en el área compostelana

Los temblores fueron detectados por los sensores del IGN y tuvieron epicentros en Porto do Son y Zas

Localización de los dos epicentros en el IGN.

Martín García Piñeiro

Santiago

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) registró en las últimas 24 horas dos pequeños terremotos en el área de Santiago, en concreto en los ayuntamientos de Porto do Son y de Zas.

El primero se produjo a las 22.39 horas del domingo con epicentro en el mar, pegado a la costa sonense de Tarrío y Caamaño, a una profundidad de 7 kilómetros. Tuvo una intensidad de 1,8 grados en la escala de Richter.

El segundo, más intenso, fue a primera hora de esta tarde de lunes. Los medidores del IGN localizaron el epicentro a 21 kilómetros de profundidad al lado del propio núcleo de Zas, con 2,2 grados de magnitud.

Se trata de temblores relativamente habituales en Galicia y con una intensidad imperceptible para la población, de modo que no generan alarma ni daños.

Noticias relacionadas y más

Otros dos en Ourense

Prueba de que estos movimientos sísmicos son habituales es que este mismo lunes el IGN registró otro pequeño temblor de 1,6 grados de intensidad en Verea (Ourense), al lado de Celanova. Y el sábado, otro de 2,2 grados de intensidad en Vilardevós, también en la provincia ourensana.

