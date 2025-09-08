Registrados dos pequeños terremotos en el área compostelana
Los temblores fueron detectados por los sensores del IGN y tuvieron epicentros en Porto do Son y Zas
El Instituto Geográfico Nacional (IGN) registró en las últimas 24 horas dos pequeños terremotos en el área de Santiago, en concreto en los ayuntamientos de Porto do Son y de Zas.
El primero se produjo a las 22.39 horas del domingo con epicentro en el mar, pegado a la costa sonense de Tarrío y Caamaño, a una profundidad de 7 kilómetros. Tuvo una intensidad de 1,8 grados en la escala de Richter.
El segundo, más intenso, fue a primera hora de esta tarde de lunes. Los medidores del IGN localizaron el epicentro a 21 kilómetros de profundidad al lado del propio núcleo de Zas, con 2,2 grados de magnitud.
Se trata de temblores relativamente habituales en Galicia y con una intensidad imperceptible para la población, de modo que no generan alarma ni daños.
Otros dos en Ourense
Prueba de que estos movimientos sísmicos son habituales es que este mismo lunes el IGN registró otro pequeño temblor de 1,6 grados de intensidad en Verea (Ourense), al lado de Celanova. Y el sábado, otro de 2,2 grados de intensidad en Vilardevós, también en la provincia ourensana.
