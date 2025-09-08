El velero ‘Laion’ llevará por la ría de Camariñas a más de 80 personas con discapacidad: «les hace muchísima ilusión»
Cogami invita ‘grumetes’ de Val do Dubra, Muros, Santiago, Ribeira, Cabana, Silleda o Arzúa a surcar las augas a bordo del velero
Con «muchísima ilusión» esperan en el centro de recursos para personas con discapacidad Avante de Val do Dubra la travesía que mañana miércoles llevará a seis usuarios a surcar las aguas de la ría de Camariñas. Será a bordo del velero Laion, una embarcación cedida en guarda y custodia a la asociación Adisbismur, integrada en la confederación Cogami, y que vuelve a izar velas para ofrecer la experiencia de la navegación a vela a personas con discapacidad.
«El contacto con el mar les encanta y para la mayoría de los usuarios esta es una oportunidad única. Y, después de navegar, comeremos en un restaurante, así que para ellos es toda una aventura», relata Gabriel Gothlin, director del centro Avante de Val do Dubra, que, eso sí, lamenta la escasez de plazas para la travesía de este año, aunque es consciente de que «la demanda es mucha».
Los ‘grumetes’ de Val do Dubra, cinco hombres y una mujer de entre 20 y 60 años, integran el grupo de 83 personas que participa este año en la nueva edición del proyecto Galicia Vela Adaptada (Gavea), que se desarrolla desde este martes hasta el próximo día 19.
La iniciativa echó a andar en el año 2002, después de que el velero Laion fuese cedido a la asociación Adisbismur, tras ser incautado al narcotráfico.
La embarcación está adaptada específicamente para ser utilizada por personas con movilidad reducida. Cuenta, por ejemplo, con una grúa en la botavara para embarcar desde el pantalán y un winche eléctrico con pulsador que simplifica el manejo de las velas.
Con base en el puerto de Muxía, las travesías, siempre que el tiempo lo permita, se desarrollarán en turnos de mañana (de 11.00 a 14.00 horas) y de tarde (entre las 16.00 y las 19.00 horas). Este año participarán usuarios y monitores de entidades y centros de Cogami situados en Santiago, Val do Dubra, Muros, Ribeira, Cabana de Bergantiños, Arzúa, Silleda, Ourense, Lugo y A Coruña.
