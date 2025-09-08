Vimianzo inviste 180.000 euros en actividades deportivas e culturais para a veciñanza
As empresas poderán presentar as súas solicitudes en ambos procedementos ata o vindeiro luns, 15 de setembro
O Concello de Vimianzo abriu o proceso de licitación para a prestación do servizo das diferentes actividades e escolas deportivas que se desenvolverán en distintos puntos do municipio, así como da actividade cultural da escola de teatro que terá lugar no Auditorio.
O contrato das escolas deportivas conta cun orzamento base de 93.937,33 euros e a duración será dun ano, a contar desde o día seguinte á formalización, con posibilidade de tres prórrogas máis. As empresas poderán presentar as súas solicitudes ata o vindeiro 15 de setembro.
No ámbito deportivo, as actividades previstas inclúen fútbol sala, patinaxe artística, tenis de mesa, tiro con arco, taekwondo, atletismo, pequemotricidade, multideporte, aerobic e actividades físicas para maiores.
En paralelo, o Concello tamén sacou a licitación o servizo da escola cultural de teatro, cun orzamento base que ascende a contía máxima de 22.887,98€ e un contrato inicial de dous anos, con posibilidade de tres prórrogas dun ano cada unha.
Investimento na cultura
Ademais da escola de teatro, o Concello mantén outras iniciativas culturais xa adxudicadas: por un lado as escolas de arte e panillo, cun custe de 22.869 euros, e as escolas culturais, nas que se inclúen as clases de música contemporánea e tradicional, baile e competencias dixitais, que supoñen un investimento anual de 39.928 euros.
