Volta ao cole co comercio busca fecha en Milladoiro tras el éxito en Bertamiráns

La cuarta edición de las jornadas Volta ao cole co comercio, organizadas por las concejalías de Promoción Económica y Educación de Ames, busca fecha para Milladoiro en la semana del 15 de este mes de septiembre tras el éxito logrado en Bertamiráns, donde reunió a mil personas en unas actividades lúdicas en las que colabora la Xuntanza de Empresarios XEA.

Así, y pendientes de fijar día tras el aplazamiento por mal tiempo en la mayor urbe local, el Parque do Ameneiral ya fue marco de la iniciativa en la que la chavalada de 3 años en adelante disfrutó de hinchables, talleres de maquillaje y holi party (fiesta con polvos de colores), unas propuestas a las que se sumaron padres y adolescentes y que incluyeron el sorteo de vales de compra para diversas librerías y papelerías del municio, así como de una ruleta mediante la que se repartieron dulces y material escolar, sin olvidar los diversos juegos para los pequeños.