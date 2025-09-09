A Estrada ampliará "en máis dun 80%" o polígono industrial de Toedo
O proxecto suporá un investimento de 13 millóns de euros
A actuación sumará 157.000 m² ao parque empresarial, que acadará os 347.239 m² de superficie total
Iago Rodríguez
O polígono industrial de Toedo, en A Estrada, emprenderá unha nova etapa de crecemento despois de que o Consello da Xunta aprobase inicialmente o pasado luns o Plan Estruturante de Ordenación de Solo Empresarial (PEOSE) para a súa segunda ampliación. Unha actuación que incrementará a súa superficie por 157.000 metros cadrados, o que "suporá que medre en máis dun 80%" en palabras do alcalde do municipio, Gonzalo Louzao.
O proxecto, promovido pola sociedade Xestión do Solo de Galicia (Xestur), "é un piar estratéxico para esa A Estrada das oportunidades", destacou o rexedor, e permitirá que o polígono acade os 347.239 metros cadrados. O investimento previsto chega aos 13 millóns de euros.
O líder do Goberno da Estrada que existe un interese conxunto por parte do Concello e da propia Xunta para o asentamento de novas parcelas proxectadas no parque empresarial. Esta iniciativa busca dar resposta á crecente demanda de solo industrial da comarca de Tabeirós-Terra de Montes, tanto para impulsar a implantación de novas industrias na zona como para que as empresas xa implantadas poidan aumentar as súas capacidades produtivas.
Melloras das comunicacións e maior oferta laboral
Explicou tamén que a demanda de solo no Concello "foi escoitada reforzando eixos fundamentais: por un lado as comunicacións e, por outro, novas ofertas laborais a través da ampliación pública da superficie industrial", e resaltou o carácter estratéxico de "planificar a expansión do polígono de Toedo situando ao seu pé a chegada dunha autovía, libre de peaxe, que conectará A Estrada de xeito moi áxil coa capital galega, un aeroporto, e unha estación de tren".
