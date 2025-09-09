Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

As familias do CEIP Praia Xardín de Boiro piden máis docentes e coidadores

Din que faltan especialistas para atender o alumnado «que máis apoio precisa»

Protestas na entrada do CEIP Praia Xardín, en Boiro

Protestas na entrada do CEIP Praia Xardín, en Boiro / Cedida

Mario Fajardo

Boiro

A ANPA do CEIP Praia Xardín de Boiro denuncia a «situación crítica» que afecta ao alumnado con diversidade funcional do centro educativo. Segundo explica a asociación de nais e pais, a escaseza de profesorado especializado e de coidadores compromete a calidade da educación que recibirán este curso os nenos e nenas, e fai urxente unha intervención por parte da Consellería de Educación.

Actualmente, argumentan, o colexio carece de profesionais esenciais: profesores de Pedagoxía Terapéutica (PT), de Audición e Linguaxe (AL) e coidadores. A ausencia destes especialistas afecta directamente ao desenvolvemento do alumnado que máis apoio necesita. Segundo a ANPA, «estamos a facer todo o que está nas nosas mans, pero o traballo do profesorado non pode substituír o labor dun especialista. Os nosos alumnos con diversidade funcional merecen e teñen dereito a recibir o apoio adecuado para prosperar na súa educación».

As familias e a comunidade educativa realizaron unha concentración este pasado luns diante do colexio para visibilizar a situación e reclamar unha atención educativa inclusiva e equitativa. Durante o acto, explicaron as súas demandas e advertiron de que continuarán mobilizándose ata conseguir solucións. «Se non é así, miraremos de facer máis notas de prensa, máis concentracións e incluso ao mellor que os nenos non vaian ao cole. A educación, ten que ser para todos igual».

Entrementres, no CEIP Ana María Diéguez, de Asados, en Rianxo, os nenos faltaron ás clases por segundo día consecutivo, como medida de presión para que a Consellería de Educación destine máis recursos ao centro e acceda a desdobrar 5º de Primaria. Dende a Xunta indican que no CEIP cúmprese coas ratios establecidas e lembran que o cadro de persoal foi reforzado estes días cun docente máis a media xornada.

