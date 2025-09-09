Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Camariñas contará cun punto de recollida automatizado de paquetes de Correos na Praza do Mercado

O armario automatizado, situado na Praza do Mercado, permitirá recoller e enviar paquetes en calquera momento do día e evitar colas nas oficinas

Camariñas

O Concello de Camariñas disporá proximamente dun punto de recollida automatizado de paquetes de Correos, unha alternativa á oficina postal tradicional que permitirá á cidadanía recibir e enviar envíos dun xeito máis sinxelo, áxil e flexible.

O novo servizo instalarase na Praza do Mercado e consistirá nun armario con compartimentos de distintos tamaños. A principal vantaxe desta infraestrutura é que os usuarios poderán acceder aos seus paquetes fóra do horario habitual das oficinas de Correos, evitando esperas e reducindo as colas.

A alcaldesa de Camariñas, Sandra Insua, trasladara esta demanda nunha reunión co xefe do sector de Oficinas, José Manuel Costa Juncal, para facer fronte á redución de horarios que están a sufrir as oficinas de Correos no municipio.

«Queremos dotar á cidadanía dun servizo moderno e que se prevé que nun futuro será o máis empregado para a recollida e envío de paquetería», sinalou a rexedora, quen valorou positivamente a implantación desta nova fórmula de xestión.

Con esta medida, Camariñas súmase ás localidades que xa contan con este tipo de armarios automatizados, unha aposta de Correos para adaptar os seus servizos ás novas necesidades da poboación e ao incremento da paquetería derivado do comercio electrónico.

