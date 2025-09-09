Clausuran el obradoiro que embelleció jardines y repuso pasarelas en Valga

La directora xeral de Formación e Cualificación para o Emprego, Zeltia Lado, acompañada por el delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, y los munícipes participaron en el acto de clausura del obradoiro de emprego dual Ulla-Umia: Moraña, Portas, Valga, una iniciativa financiada con 412.000 euros por la Xunta , y gracias a la que se formaron veinte vecinos.

La mitad de ellos optó por la modalidad de trabajos forestales y el resto por la de carpintería, que contempló igualmente trabajos de mueble, mecanizado de madera y derivados, así como en la aplicación de barnices y lacas.

Según destacó Lado, «ao longo de nove meses, estas persoas non só se formaron e foron remuneradas polo traballo realizado senón que as tarefas que levaron a cabo beneficiaron os seus respectivos municipios». En concreto, en Valga incidieron en el acondicionamiento del Camino portugués, en el mantenimiento del entorno de la escuela taller y en la limpieza, poda y plantación en parques, colegios y áreas deportivas, en lo que atañe a la sección forestal.

En cuanto al apartado de carpintería, trabajaron en la Escola Taller en Forno, en el mantenimiento y reposición de cercados, bancos y jardineras en diversas áreas recreativas y parques infantiles, pero también en la reposición de pasarelas sobre el regato del río Valga y en la construcción de mobiliario urbano, como pueden ser pérgolas, bancos y jardineras para espacios del municipio.