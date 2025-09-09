El Cuponazo de la ONCE deja 40.000 euros en Muros
«El trabajo me encanta», dice, feliz, el vendedor Jesús Javier Carballo
El Cuponazo de la ONCE ha dejado un premio de 40.000 euros en Muros. Fue el vendedor Jesús Javier Carballo Amigo el que comercializó el cupón afortunado en el sorteo del pasado viernes día 5. «Es una alegría muy grande», decía ayer a este diario. «Siempre les digo a mis clientes: ‘Está al caer, está al caer’. Y por fin, cayó», señalaba entre risas.
Carballo, nacido en Mazaricos pero residente en Muros, lleva unos siete años trabajando en la ONCE y habitualmente cubre la ruta Muros-Esteiro-O Freixo, fundamentalmente las dos primeras localidades.
Cree saber quién es el afortunado
«El trabajo me encanta, estoy muy contento», afirma. Hasta ahora solo había repartido premios pequeños, de 1.000, 3.000 y 10.000 euros como máximo. No lo sabe con certeza, pero sí tiene sospechas sobre quién pudo ser el afortunado con los 40.000 euros. «Fue un número de máquina y enseguida me vino a la cabeza una persona, pero aún no la he visto», indica.
El premio del viernes en Muros se suma al de 280.000 euros que la ONCE repartió en A Coruña en el sorteo del pasado sábado día 6.
