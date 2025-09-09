Dodro homenajea a sus mayores el día 20 con una comida y pide fotos para crear un banco digital de imágenes
Ya se pueden retirar los convites con plazo hasta el lunes 15
Solicitan la colaboración vecinal para enviar instantáneas
El Ayuntamiento de Dodro celebrará su Festa das Persoas Maiores el próximo sábado 20, pudiendo recogerse las entradas hasta el día 15. Además, anima a sus vecinos a que manden imágenes de paisajes, patrimonio y comunidades locales a info@dodro.gal para crear así un archivo digital «que garantirá a conservación da memoria gráfica e visual para as futuras xeracións».
En cuanto a la comida de los mayores, comenzará con una misa a las 13.30 horas en la parroquial de Santa María para trasladarse luego al pabellón de deportes. Allí se reconocerá a los asistentes más veteranos, y habrá actuaciones de Avelino González y baile con José Manuel Domínguez. Se incluye servicio de autobuses por las paradas habituales.
En lo que atañe al banco de imágenes, el autor o propietario tendrá que facilitar sus datos y autorización para difundirlas en publicaciones municipales. Además de en formato jpg, se pueden aportar físicamente, y serán los técnicos locales quienes las digitalicen. «Ninguén mellor que os veciños de Dodro para dar a coñecer o noso Concello», reza el lema municipal que guía esta ambiciosa campaña en pro del legado local.
- Raxoi sostiene que Ryanair no deja Santiago solo por la subida de tasas: 'As rutas daban beneficios; os avións ían e viñan cheos
- Armani a Amancio Ortega: «Pero, ¿usted quién es?» «Pues yo soy Zara»
- Quejas de los vecinos de la rúa Carretas de Santiago por la actitud incívica de algunos turistas
- Indignación entre el personal de Ryanair en Santiago: «No nos dan ningún detalle sobre nuestro futuro»
- El 30 % de las viviendas que se subastan en Santiago no encuentran comprador
- Investigan a un chaval de 15 años que pilotaba un tractor con su madre por Barbanza
- Vueling e Iberia valorarán reforzar su oferta en Lavacolla y Volotea estudia la oportunidad
- Uno de los miradores con las vistas al mar más espectaculares de Galicia está a 1 hora de Santiago