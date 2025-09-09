Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Dodro homenajea a sus mayores el día 20 con una comida y pide fotos para crear un banco digital de imágenes

Ya se pueden retirar los convites con plazo hasta el lunes 15

Solicitan la colaboración vecinal para enviar instantáneas

Iglesia de Santa María de Dodro, donde habrá una misa previa a la comida de los mayores

Marcos Manteiga Outeiro

Dodro

El Ayuntamiento de Dodro celebrará su Festa das Persoas Maiores el próximo sábado 20, pudiendo recogerse las entradas hasta el día 15. Además, anima a sus vecinos a que manden imágenes de paisajes, patrimonio y comunidades locales a info@dodro.gal para crear así un archivo digital «que garantirá a conservación da memoria gráfica e visual para as futuras xeracións».

En cuanto a la comida de los mayores, comenzará con una misa a las 13.30 horas en la parroquial de Santa María para trasladarse luego al pabellón de deportes. Allí se reconocerá a los asistentes más veteranos, y habrá actuaciones de Avelino González y baile con José Manuel Domínguez. Se incluye servicio de autobuses por las paradas habituales.

En lo que atañe al banco de imágenes, el autor o propietario tendrá que facilitar sus datos y autorización para difundirlas en publicaciones municipales. Además de en formato jpg, se pueden aportar físicamente, y serán los técnicos locales quienes las digitalicen. «Ninguén mellor que os veciños de Dodro para dar a coñecer o noso Concello», reza el lema municipal que guía esta ambiciosa campaña en pro del legado local.

