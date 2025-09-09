El Museo Terra de Melide rechaza de plano que se recebe y encale la Igrexa de San Pedro

Los responsables del Museo Terra de Melide consideran que el plan de la Xunta para recebar y encalar las actuales fachadas de mampostería de la Igrexa de San Pedro, «dada a superficie e altura de muros, suporía un impacto visual considerable no conxunto histórico, estruturado ambiental e historicamente encol da presencia rotunda deses grandes paramentos de pedra vista; e tamén crearía un problema futuro de custes e mantemento».

Desde la Xunta fue el propio conselleiro de Cultura el que confirmaba las obras de restauración por 611.000 euros y 5 meses de duración, fundamentalmente para evitar la entrada de agua por las fachadas, la cubierta y las ventanas, y los problemas de estabilidad de los muros.

Desde el museo, a su vez, contestan que no existen antecedentes históricos que justifiquen tal intervención, y proponen «destinar as partidas económicas resultantes do reaxuste a outras intervencións na Igrexa».

Por ese motivo, dirigieron escritos a la Consellería de Cultura y al Concello de Melide. Y si bien respetan «o criterio xeral da Dirección Xeral de Patrimonio neste tipo de intervencións», consideran que el impacto visual va a ser grande, y las dificultades y costes de mantenimiento también por su altura, «ao que cabe engadir o risco de converter parte das fachadas en destino de pintadas». Por último, echan mano del propio proyecto, subrayando que «o recebado e caleado tampouco asegura por si mesmo unha maior protección futura ante a auga e filtracións».