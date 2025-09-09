Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Museo Terra de Melide rechaza de plano que se recebe y encale la Igrexa de San Pedro

Destacan su impacto visual y elevado coste de mantenimiento ante su altura

También alertan de que podría atraer las pintadas

Igrexa de San Pedro de Melide, en el centro de la histórica villa

Marcos Manteiga Outeiro

Melide

Los responsables del Museo Terra de Melide consideran que el plan de la Xunta para recebar y encalar las actuales fachadas de mampostería de la Igrexa de San Pedro, «dada a superficie e altura de muros, suporía un impacto visual considerable no conxunto histórico, estruturado ambiental e historicamente encol da presencia rotunda deses grandes paramentos de pedra vista; e tamén crearía un problema futuro de custes e mantemento».

Desde la Xunta fue el propio conselleiro de Cultura el que confirmaba las obras de restauración por 611.000 euros y 5 meses de duración, fundamentalmente para evitar la entrada de agua por las fachadas, la cubierta y las ventanas, y los problemas de estabilidad de los muros.

Desde el museo, a su vez, contestan que no existen antecedentes históricos que justifiquen tal intervención, y proponen «destinar as partidas económicas resultantes do reaxuste a outras intervencións na Igrexa».

Por ese motivo, dirigieron escritos a la Consellería de Cultura y al Concello de Melide. Y si bien respetan «o criterio xeral da Dirección Xeral de Patrimonio neste tipo de intervencións», consideran que el impacto visual va a ser grande, y las dificultades y costes de mantenimiento también por su altura, «ao que cabe engadir o risco de converter parte das fachadas en destino de pintadas». Por último, echan mano del propio proyecto, subrayando que «o recebado e caleado tampouco asegura por si mesmo unha maior protección futura ante a auga e filtracións».

