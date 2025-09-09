Piden seis años y medio de cárcel a dos hombres por vender droga en colegios de A Pobra
Los acusados utilizaban a un menor de edad, al que coaccionaban para que los ayudase en las transacciones
La Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago, juzga mañana a dos hombres acusados de vender droga en colegios situados en A Pobra do Caramiñal. Los acusados se enfrentan a penas de seis años y medio de cárcel cada uno, en la vista oral del juicio, que está prevista para este miércoles.
Los hechos que se juzgan tuvieron lugar entre septiembre de 2020 y febrero de 2021.
Según explica el escrito de la Fiscalía, ambos acusados utilizaban para las transacciones a un menor de edad al que avisaban a través de una aplicación de mensajería instantánea sobre la hora y el lugar al que debía dirigirse con la droga para entregársela al comprador. En otras ocasiones le facilitaban el móvil de sus clientes para que el menor concertase la cita directamente con los compradores.
"Obligaban y coaccionaban" al menor
Los dos hombres "obligaban y coaccionaban" al menor a participar en la venta de droga. Para amenazarlo, le aseguraban que, si no cooperaba, "le pegarían o harían daño a su familia". Para pagarle por su mediación, le entregaban porciones de hachís.
El Ministerio Público pide para cada uno de los acusados una pena de seis años y seis meses de prisión, así como una multa de 4.000 euros por un presunto delito contra la salud pública.
También solicita imponerles tres meses de multa, con cuota diaria de siete euros por el presunto delito de coacciones.
