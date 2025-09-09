Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Rede Coworking Fest 2025: o rural como motor de emprego

Do 15 ao 21 de setembro os once espazos da provincia coruñesa acollerán máis de 100 horas de actividades gratuitas

Imaxe dunha das actividades realizadas no Espazo A Proa, Ames / Cedida

Mario Fajardo

Santiago

Do 15 ao 21 de setembro, a segunda edición do Rede Coworking Fest encherá os 11 espazos da Rede Provincial de Coworking con máis de 100 horas de actividades gratuítas para fomentar o emprendemento e a innovación no rural coruñés. Obradoiros, formación técnica, asesoramento a emprendedores, encontros empresariais e visitas a proxectos agroalimentarios e enerxéticos completan a programación, que inclúe experiencias como a Travesía do Empoderamento pola ría de Arousa ou a gravación en directo do podcast En Beta Permanente.

A deputada de Emprego e Industria, Rosa Ana García, subliña que a iniciativa busca «dar a coñecer a rede, fomentar sinerxías e apoiar os sectores clave da provincia». Creada en 2019, a rede conta con 11 espazos, maioritariamente no rural, e máis de 260 proxectos iniciaron o seu camiño baixo este modelo pioneiro en Galicia. Os espazos son: Pazo de Arenaza (Oleiros), LAB-Barbanza (Boiro), Transformando (Brión), Espazo A Proa (Ames), Centro de Transformación Agroalimentaria A Fusquenlla (Moeche), Coworking A Capela, Centro de Emprendemento A Estación (Vedra), Green Coworking (As Pontes), Coworking A Pobra, Dixital CCompostela (Santiago) e Casa do Pescador (Miño).

O presidente da Deputación, Valentín González Formoso, destaca que a rede actúa como «motor do emprego no rural, fixando poboación e xerando novas oportunidades laborais». Todas as actividades son de acceso libre e gratuíto, con inscrición previa nos espazos participantes.

