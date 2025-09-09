Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vimianzo M.O.L.A. pecha a súa primeira edición con gran éxito

Durante dúas semanas, encheu a vila de cultura, literatura e arte urbana

Quedan pendentes dous murais e unha función escolar

Actividade celebrada no Castelo de Vimianzo

Vimianzo

O festival Vimianzo M.O.L.A. (Murais, Oralidade, Literatura e Artes) pechou este pasado domingo a súa primeira edición cun balance moi positivo, destacando a diversidade e a calidade da programación que durante as últimas dúas semanas encheu os espazos públicos de Vimianzo con cultura, literatura, música, narración oral, teatro e arte urbana. O Castelo de Vimianzo foi o epicentro das actividades, acollendo gran parte dos eventos e converténdose nun lugar de encontro entre os creadores e a cidadanía.

A alcaldesa, Mónica Rodríguez Ordóñez, destacou o éxito da iniciativa e agradeceu o apoio das institucións colaboradoras, desde o Ministerio de Cultura ata a Deputación da Coruña, e cunha especial mención ao vicepresidente Xosé Regueira e á área de Turismo. Tamén subliñou a implicación do equipo municipal, das librarías locais e, sobre todo, do público, que encheu os espazos culturais e respondeu con entusiasmo á proposta: «Ver Vimianzo cheo de vida e de cultura foi un orgullo. Isto non sería posible sen o traballo en equipo nin o apoio da xente, detrás de todo isto hai moito esforzo que non se ve», asegurou a rexedora.

Ao longo do evento, pasaron polo Castelo nomes destacados das letras galegas, como Manuel Rivas, Ledicia Costas, Patricia Blanco, Pedro Feijoo, Alberto Mancebo ou Rebeca Stones, e tamén artistas de fóra da comunidade, entre eles Pablo Rivero e Amets Arzallus. A alcaldesa tamén quixo acordarse de todos eles e agradecer «o privilexio que foi poder escoitarvos e aprender máis a cerca dos vosos traballos».

Pensando xa nunha segunda edición

A primeira edición contou con máis de 500 asistentes, e desde o Concello xa se traballa na preparación dunha segunda entrega co obxectivo de consolidar Vimianzo M.O.L.A. como unha referencia cultural no calendario galego. «Desexamos dende o Concello de Vimianzo que sexa a primeira de moitas edicións» señalou Rodríguez Ordóñez.

Un dos murais que se pintou dentr do festival

Esta proposta busca aproveitar os espazos patrimoniais como escenarios vivos e fomentar a creación colectiva, apostando polo espazo público como lugar de encontro e pola cultura como unha ferramenta de transformación social.

Actividades pendentes

O festival continuará oficialmente ata o 11 de setembro, cando se celebrará unha función especial da obra Castelao, da compañía Culturactiva Producións, dirixida a centros escolares.

Ademais, o Concello anunciará próximamente as novas fechas para os dous murais XXL pendentes en Bamiro e no centro da vila, que se realizarán nas próximas semanas, en canto as condicións metereolóxicas o permitan.

