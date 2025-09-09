Vuelve la Gladiator Race en apoyo a la lucha contra la enfermedad de Dent

El compostelano Hotel OCA Puerta del Camino acogió la presentación oficial de la Gladiator Race Cidade da Cultura, prueba de obstáculos que se celebrará el próximo sábado 13 de septiembre en Santiago con la participación de 2.000 personas solidarias. Y es que los beneficios de la carrera volverán a ir a la Asociación Art for Dent, de apoyo a los pacientes e investigación de la enfermedad de Dent.

María Castelao, por la izquierda, con Vázquez, Modesto Rouco, Serafín Martínez y Carrera en la presentación de la Gladiator Race / Jesús Prieto

Serán, de esta forma, dos mil participantes, entre categorías kids y adultos, en un enclave excepcional como es el de la Cidade da Cultura, cuyas características convierten este espacio en el lugar idóneo para acoger una prueba de resistencia de estas dimensiones. Y entre los retos, superar los 11.196 euros reunidos en la edición 2024.

Esta será la tercera edición solidaria a favor de la asociación Art for Dent, que colabora estrechamente con la carrera a través de un equipo propio de 400 participantes que competirán con un doble objetivo: superar los retos deportivos que presentan los obstáculos y dar visibilidad a la investigación de esta dolencia, «unha enfermidade renal rara que aínda non ten cura», aportaba María Castelao, presidenta de Art for Dent, bajo el lema Un raio de luz.

Entre las pruebas, vuelve la Rampa Mont Blanc, una de las más emblemáticas y deseadas por los participantes de la Gladiator Race, desafío que exige fuerza, resistencia y trabajo en equipo, por lo que representa «á perfección a loita constante fronte aos obstáculos da investigación científica», reseñaba Castelao. Se donará un euro de la inscripción de cada deportista, a los que hay que sumar los 20 euros que cuesta cada pase para el cóctel solidario que tendrá lugar ese mismo día a partir de las 21.30 horas en el Hotel OCA Puerta del Camino. Además, si se superan los 5.000 euros, el Banco Mediolanum duplicará el importe total. Allí actuará en directo el grupo 2hombres y tercio, e incluirán numerosos sorteos de Jessica Fabeiro, Ana Mancebo, Eferro, Santiago en Vivo y O Sendeiro, sin olvidar la animación infantil «e máis sorpresas».

Entradas y autoridades

Las entradas se pueden adquirir por web (www.deporticket.com). A la presentación, además de Castelao, acudieron Isabel Vázquez, directora gerente de la Cidade da Cultura; Modesto Rouco Vilar, jefe del Servizo de Fomento e Xestión Deportiva de la Xunta; Serafín Martínez, organizador de la Gladiator Race; Javier Pena Boquete, family Banker de Banco Mediolanum en Santiago; Sandra García Redondo, family Banker de Banco Mediolanum en Santiago; Javier Nicolás Blanco, gerente del Centro Comercial As Cancelas; Miguel Ángel García, director del Nefrochus, junto con su equipo de investigación; Noa Carrera, bióloga del Nefrochus y referente en genética, y el anfitrión, Lalo Crespo, director del Hotel OCA Puerta del Camino.