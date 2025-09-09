Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

A Xunta duplicará o polígono de Toedo e mellorará a vía Dubra-A Baña

A ampliación costará 13 millóns de euros a cargo de Xestur

Vaise humanizar a feira situada na localidade ordense

Vista aérea do espazo que ocupará a ampliación do polígono de Toedo, en vermello

Vista aérea do espazo que ocupará a ampliación do polígono de Toedo, en vermello / PEOSE

Marcos Manteiga Outeiro

A Estrada

O Consello da Xunta deu luz verde ao acordo da segunda ampliación do polígono para duplicar a superficie do parque empresarial de Toedo, situado na Estrada, e que permitirá incrementalo en 156.685 metros cadrados ata acadar os 347.239 m2, por importe de máis de 13 millóns de euros. «O Goberno galego atende así a demanda da comarca de Tabeirós-Terra de Montes de contar con máis solo empresarial para impulsar a implantación de novas industrias na zona e para que as empresas que xa están alí implantadas poidan aumentar as súas capacidades produtivas», apuntan, co pulo de Xestur.

Ademais, aprobouse o trámite de información pública e informe das administracións afectadas e, definitivamente, o proxecto de trazado Acondicionamento da AC-406. Treito: LTM Val do Dubra-AC-444, entre ese municipio e o da Baña, cun orzamento base de licitación de 4.003.127.

Feira do Mesón

E tamén saiu adiante a autorización para asinar un acordo de cooperación entre a Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas e o Concello de Ordes para a execución das Obras de Humanización do Campo da feira no lugar do Mesón do Vento, por un importe de 943.902 (a Xunta achegará o 60 por cento e o Concello, o resto).

