A Xunta duplicará o polígono de Toedo e mellorará a vía Dubra-A Baña
A ampliación costará 13 millóns de euros a cargo de Xestur
Vaise humanizar a feira situada na localidade ordense
O Consello da Xunta deu luz verde ao acordo da segunda ampliación do polígono para duplicar a superficie do parque empresarial de Toedo, situado na Estrada, e que permitirá incrementalo en 156.685 metros cadrados ata acadar os 347.239 m2, por importe de máis de 13 millóns de euros. «O Goberno galego atende así a demanda da comarca de Tabeirós-Terra de Montes de contar con máis solo empresarial para impulsar a implantación de novas industrias na zona e para que as empresas que xa están alí implantadas poidan aumentar as súas capacidades produtivas», apuntan, co pulo de Xestur.
Ademais, aprobouse o trámite de información pública e informe das administracións afectadas e, definitivamente, o proxecto de trazado Acondicionamento da AC-406. Treito: LTM Val do Dubra-AC-444, entre ese municipio e o da Baña, cun orzamento base de licitación de 4.003.127.
Feira do Mesón
E tamén saiu adiante a autorización para asinar un acordo de cooperación entre a Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas e o Concello de Ordes para a execución das Obras de Humanización do Campo da feira no lugar do Mesón do Vento, por un importe de 943.902 (a Xunta achegará o 60 por cento e o Concello, o resto).
