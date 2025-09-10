21 deportistas de Ames reciben axudas municipais por valor de 10.000 euros
A convocatoria, correspondente ao exercicio 2025, busca apoiar a práctica e o rendemento deportivo e facilitar a participación en eventos e competicións
El Correo Gallego
O auditorio da Casa da Cultura de Bertamiráns acolleu o pasado martes 9 de setembro a entrega dos diplomas que acreditan a concesión dunha axuda municipal a 21 deportistas do municipio. O total das bolsas ascende a 10.000 euros, co obxectivo de apoiar a práctica deportiva, o rendemento e a participación en competicións. Cada deportista pode recibir un máximo de 700 euros.
O alcalde de Ames, Blas García, sinalou durante o acto que se trata de recoñecer o esforzo dos deportistas e tamén das súas familias nos desprazamentos e na adquisición de material, e destacou que estas axudas buscan cubrir gastos derivados da preparación e participación en actividades deportivas. A concelleira de Deportes, Susana Señorís, engadiu que a iniciativa ten como finalidade facilitar a práctica e o perfeccionamento técnico, así como incentivar a participación en competicións de alto nivel.
As 21 bolsas concedéronse en diferentes modalidades deportivas: catro para squash, tres para ximnasia rítmica, tres para patinaxe, dúas para karate, dúas para piragüismo e outras dúas para karate. As cinco restantes foron para xadrez, billar, taekwondo, esgrima e golf.
Entre os deportistas que acudiron ao acto e recibiron o diploma destacan: Brais Carreira Blanco (subcampión de squash sub 17 no campionato galego de 2024); Cosme González Delgado (terceiro clasificado no campionato galego base de conxuntos de ximnasia rítmica xuvenil); Daniel García Lema (terceiro clasificado no campionato galego de piragüismo, K1 alevín B); Diego Cacheiro Blanco (campión de España sub 18 de xadrez rápido) e Enzo Mato Del Río (terceiro clasificado no campionato galego de piragüismo K2 infantil B).
Tamén recibiron o diploma Gael Prieto Mariño, Iávor Ricárdov Moreno, Iván Gutierrez Mosquera, Jorge Sanmartín Villanueva, Mara Prieto Mariño, María Estévez Vázquez, Martín Lois Fernández, Mauro Vilas Macías, Natalia Díez Mariño, Noa de la Vega Ruíz, Olivia Parga García e Xoán David Parga García, segundo os resultados acadados no ano 2024.
Catro dos deportistas beneficiarios non puideron asistir ao acto: Amelia Picallos Requeijo (ximnasia rítmica), Fernando Ferrer Cuadrado (squash), Inés Peña Rodríguez (patinaxe) e Nicolas Collazo Santamaría (atletismo).
Estas axudas foron aprobadas na Xunta de Goberno Local do pasado 19 de xuño e forman parte dunha liña municipal posta en marcha en 2024, que ten o propósito de apoiar o deporte local e incentivar a práctica deportiva entre a mocidade amesá.
- El maquinista del Alvia que descarriló en Angrois se sincera en Salvados :'Quiero que se sepa todo, que haya justicia
- Ryanair admite que su futuro en Lavacolla está condicionado por el cierre de la pista el próximo año
- Dos restaurantes de Santiago, nominados a las mejores aperturas del año en España
- Luto en la verbena gallega: la orquesta Kubo despide al boirense Suso Ferreirós
- Campaña de las librerías de Santiago y el resto de Galicia contra la dictadura del algoritmo
- Broncano, a los bomberos forestales de Galicia: «No puede ser compatible ser un grupo de élite y cobrar 1.300 euros al mes»
- Cuenta atrás para captar 12 millones de la UE destinados a transformar el norte de Santiago
- Indignación entre el personal de Ryanair en Santiago: «No nos dan ningún detalle sobre nuestro futuro»