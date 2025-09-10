Ames prepárase para a VII Semana Europea da Mobilidade
A iniciativa, con actividades para fomentar o transporte sostible, celebrarase entre o 19 e o 21 de setembro
Conta coa colaboración do Club Ciclista Ames, da Policía Local, a Agrupación de Protección Civil e a área de Educación Viaria da Xefatura Provincial de Tráfico da Coruña
El Correo Gallego
O Concello de Ames celebra do 19 ao 21 de setembro a VII Semana Europea da Mobilidade, unha iniciativa que promove o uso de medios de transporte sostibles e activos, como a bicicleta, o transporte público ou os desprazamentos a pé. Este ano, o lema escollido é “Mobilidade para todas as persoas”, co obxectivo de garantir un transporte accesible, seguro e sostible para toda a cidadanía, independentemente da localización, ingresos ou capacidades.
O programa de actividades inclúe unha marcha ciclista nocturna, un circuíto de educación viaria para nenos e nenas e a primeira edición da Ames Gravel Social Ride, organizada polo Club Ciclista Ames. O evento tamén conta coa colaboración da Policía Local, a Agrupación de Protección Civil e a área de Educación Viaria da Xefatura Provincial de Tráfico da Coruña.
O concelleiro de Mobilidade, Víctor Fernández, destacou que a Semana da Mobilidade busca sensibilizar á cidadanía sobre os beneficios para a saúde e o medio ambiente do uso de transportes sostibles. Pola súa banda, o presidente do Club Ciclista Ames, Alonso Caxade, subliñou que esta iniciativa tamén promove a sinalización e marcación de sendeiros e viarios que conectan as parroquias rurais cos núcleos urbanos, facilitando o uso da bicicleta e o desprazamento a pé.
A mascota do Concello, Curuxa Maruxa, acompañará a todos os participantes, que recibirán agasallos como mochila, camiseta, xogo de lapis e o xogo educativo “Cal é?”, pensado para que os máis pequenos aprendan a identificar sinais de tráfico.
A primeira actividade, a marcha ciclista nocturna, terá lugar o venres 19 de setembro ás 22:00 horas desde a praza do Concello, en Bertamiráns. O percorrido, de aproximadamente oito quilómetros, está pensado para toda a familia.
O sábado 20, no aparcadoiro de Agriños fronte á EEI do Milladoiro, desenvolveranse de 10:00 a 13:00 horas un circuíto de educación viaria e xogos en bicicleta para nenos e nenas a partir de 4 anos. Os máis pequenos poderán aprender sobre semáforos, pasos de peóns e normas básicas de circulación, co apoio do persoal da área de Educación Viaria.
A Ames Gravel Social Ride terá lugar o domingo 21 coa saída ás 9:30 horas desde o Pazo da Peregrina, en Bertamiráns. Esta marcha non competitiva percorre uns 43 quilómetros con 700 metros de desnivel, divididos en dous tramos: unha primeira zona máis elevada e un segundo tramo máis chan. Os participantes poderán escoller realizar o percorrido completo ou só un dos tramos, adaptándose así a todos os niveis de ciclistas. Segundo os organizadores, a modalidade gravel combina o mellor do ciclismo de estrada e de montaña, evitando tramos perigosos e utilizando vías secundarias pouco transitadas e pistas por núcleos rurais.
Coa celebración desta VII Semana Europea da Mobilidade, Ames ofrecerá diversas actividades para fomentar o uso de transportes sostibles e concienciar á cidadanía sobre os beneficios para a saúde e o medio ambiente de desprazarse en bicicleta, a pé ou en transporte público.
