Brión volverá a pedir que Santa Minia sexa de Interese Turístico
A nova memoria explicativa incorpora máis de 1.200 sinaturas veciñais e un informe histórico e parroquial para reforzar a solicitude
El Correo Gallego
O pleno municipal de Brión aprobou por unanimidade volver solicitar á Xunta de Galicia a declaración de Festa de Interese Turístico para a Romaría de Santa Minia. Trátase dunha petición xa presentada en 2024, cando a comisión avaliadora considerou que non quedaba xustificado de xeito suficiente o arraigamento da celebración entre a veciñanza nin a súa singularidade.
Para reforzar a nova solicitude, o Concello incorporou á memoria explicativa un informe do historiador Clodio González, máis de 1.200 sinaturas de veciños e un documento do párroco de Brión, José Luís Dorelle, no que se subliña que a romaría non naceu estritamente no seo da xerarquía eclesiástica, senón do “sentir común dun grupo de fieis laicos brioneses”.
Na mesma sesión plenaria tamén se aprobou unha actualización do 1,87% na ordenanza fiscal da taxa polo saneamento e depuración de augas. Pola contra, foi rexeitada unha moción do BNG sobre a vaga de lumes de agosto, na que se reclamaban cambios na política forestal da Xunta. O PSOE abstívose ao considerar que o foro axeitado para este debate é o Parlamento galego, mentres que o PP votou en contra, argumentando que a Xunta “respondeu e segue respondendo” diante da cidadanía.
