Carballo converte esta fin de semana o Rego da Balsa nun Centro Comercial Aberto
No MercaEdillo participan 20 comerciantes con postos na carpa e outros 11 dende as súas propias tendas
O Centro Comercial Aberto (CCA) de Carballo organizou para esta fin de semana unha nova edición do MercaEdillo, un mercado de oportunidades que se celebrará na zona do Rego da Balsa entre os días 12 e 14 e que converterá a vila nun gran escaparate comercial ao aire libre.
Aos vinte establecementos comerciais que participarán con stands no recinto feiral sumaranse outros once comercios desde os seus locais habituais, que tamén ofrecerán promocións e descontos especiais durante toda a fin de semana.
Deste xeito, o MercaEdillo amplía o seu formato tradicional para transformar Carballo nun auténtico Centro Comercial Aberto, integrando todo o comercio local e facilitando a participación daqueles establecementos que, por falta de persoal ou recursos, non poden desprazarse ás carpas do Rego da Balsa.
Os asistentes poderán atopar descontos de ata o 80% en téxtil, calzado, moda infantil, xoiería, deporte, xoguetería, complementos e alimentación. Ademais, a xornada dominical coincidirá coa celebración da feira na localidade e, de 12.00 a 14.00, os máis cativos poderán participar na Pequefeira, un espazo no que vivirán a experiencia de ser comerciantes por unhas horas vendendo os produtos que eles mesmos elaboren ou que recompilen nos seus fogares para vender a prezos inmellorables.
O MercaEdillo abrirá o venres de 17.00 a 21.00 horas; o sábado de 10.00 a 14.00 e de 16.30 a 20.30; e o domingo de 10.00 a 14.00 e de 16.30 a 19.00 horas.
A cita foi presentada polo alcalde, Evencio Ferrero; os concelleiros de Promoción Económica, Xosé Regueira, e Feiras e Mercados, Ramón Varela; e directivos do CCA.
- El maquinista del Alvia que descarriló en Angrois se sincera en Salvados :'Quiero que se sepa todo, que haya justicia
- Ryanair admite que su futuro en Lavacolla está condicionado por el cierre de la pista el próximo año
- Dos restaurantes de Santiago, nominados a las mejores aperturas del año en España
- Luto en la verbena gallega: la orquesta Kubo despide al boirense Suso Ferreirós
- Campaña de las librerías de Santiago y el resto de Galicia contra la dictadura del algoritmo
- Broncano, a los bomberos forestales de Galicia: «No puede ser compatible ser un grupo de élite y cobrar 1.300 euros al mes»
- Indignación entre el personal de Ryanair en Santiago: «No nos dan ningún detalle sobre nuestro futuro»
- Vueling confirma el aumento de un 15% de sus plazas en Lavacolla tras el cierre de la base de Ryanair