Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Carballo converte esta fin de semana o Rego da Balsa nun Centro Comercial Aberto

No MercaEdillo participan 20 comerciantes con postos na carpa e outros 11 dende as súas propias tendas

Xosé Regueira, 2º pola esquerda, Evencio Ferrero, 3º, e Ramón Varela, 5º, con directivos do CCA de Carballo.

Xosé Regueira, 2º pola esquerda, Evencio Ferrero, 3º, e Ramón Varela, 5º, con directivos do CCA de Carballo. / Cedida

Suso Souto

Carballo

O Centro Comercial Aberto (CCA) de Carballo organizou para esta fin de semana unha nova edición do MercaEdillo, un mercado de oportunidades que se celebrará na zona do Rego da Balsa entre os días 12 e 14 e que converterá a vila nun gran escaparate comercial ao aire libre.

Aos vinte establecementos comerciais que participarán con stands no recinto feiral sumaranse outros once comercios desde os seus locais habituais, que tamén ofrecerán promocións e descontos especiais durante toda a fin de semana.

Deste xeito, o MercaEdillo amplía o seu formato tradicional para transformar Carballo nun auténtico Centro Comercial Aberto, integrando todo o comercio local e facilitando a participación daqueles establecementos que, por falta de persoal ou recursos, non poden desprazarse ás carpas do Rego da Balsa.

Os asistentes poderán atopar descontos de ata o 80% en téxtil, calzado, moda infantil, xoiería, deporte, xoguetería, complementos e alimentación. Ademais, a xornada dominical coincidirá coa celebración da feira na localidade e, de 12.00 a 14.00, os máis cativos poderán participar na Pequefeira, un espazo no que vivirán a experiencia de ser comerciantes por unhas horas vendendo os produtos que eles mesmos elaboren ou que recompilen nos seus fogares para vender a prezos inmellorables.

O MercaEdillo abrirá o venres de 17.00 a 21.00 horas; o sábado de 10.00 a 14.00 e de 16.30 a 20.30; e o domingo de 10.00 a 14.00 e de 16.30 a 19.00 horas.

A cita foi presentada polo alcalde, Evencio Ferrero; os concelleiros de Promoción Económica, Xosé Regueira, e Feiras e Mercados, Ramón Varela; e directivos do CCA.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents