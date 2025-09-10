Catorce ofertas para el proyecto que va a dotar a Ames con 78 pisos de promoción

La Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, a través de la Sociedade de Vivenda Pública de Galicia (Vipugal), recibió catorce ofertas para llevar a cabo la redacción del proyecto básico y de ejecución y dirección de obra para la construcción de 78 vivendas de promoción pública en suelo cedido por el Concello de Ames, en la zona de Agriños, una franja de terreno situada entre el aparcamiento de autocaravanas y la zona verde sita en el entorno de la piscina exterior.

De las 14 ofertas presentadas a este contrato, licitado por un importe de 662.274 euros, cinco de ellas están conformadas por UTE, sumando un total de 19 empresas.

«Trátase de construír 78 vivendas protexidas, garaxes e rochos na parcela 1(S-15) da Rúa Agriños, que ten unha superficie de 1.725 metros cadrados, e foi cedida gratuitamente polo administración local», aportaban desde el departamento autonómico, cifrando la inversión estimada en más de 14,8 millones de euros.

El objetivo del departamento que dirige María M. Allegue «é sumar 218 novas vivendas de promoción pública neste municipio coruñés, estas 78 na rúa de Agriños, e outras 140 vivendas protexidas en Galdrachán, tamén en solo cedido polo Concello».

Hay que recordar que, en cifras globales, Galicia tiene en marcha más de 2.800 vivendas públicas en diferentes fases de ejecución. «O obxectivo marcado polo Goberno galego nesta lexislatura é pasar das 4.000 ás 8.000 vivendas de promoción pública», apuntaban.