El salón de plenos de Ames acogió este martes la presentación de Stock Fuera, una iniciativa organizada por Xuntanza de Empresarios XEA, en colaboración del Ayuntamiento, y con la que se pretende incentivar e impulsar a los vecinos a comprar en el comercio local mediante una jornada en la que los establecimientos puedan sacar a la calle la mercancía que tengan en liquidación o en descuento. Será este próximo viernes, día 12, en Bertamiráns.

Allí se podrá encontrar una amplia variedad de productos, como ropa, zapatos, libros o artesanía, entre otros. La iniciativa se realizará por todas las travesías de la capital local para incentivar a la compra en el comercio de proximidad, además de dinamizar y animar la vida en las calles.

Por otro lado, se realizará un sorteo presencial de un bono de 500 euros para gastar en los comercios adheridos a la Xuntanza de Empresarios de Ames. Para participar en el sorteo, hay que realizar una compra, sin importe mínimo y en los comercios de la asociación, durante la jornada. El sorteo tendrá lugar en la rúa do Ameneiral (20.45 h).

Ya por la tarde, habrá una programación que traerá animación y fiesta a las calles de la localidad. Por un lado, se contará con dos actuaciones del mago Charly en la Avenida de A Maía, una que tendrá lugar a las 17.00 horas a la altura de la tienda de decoración Koti, y otra a las 18.30 horas al lado de la peluquería Imperfect. Después, ya desde las 20.30 horas, la música vendrá de la mano de la discomóvil Animus en la propia rúa do Ameneiral y también habrá un fotomatón.

A la presentación asistieron el alcalde de Ames, Blas García; la concejala de Promoción Económica, Ana Belén Paz; el presidente de XEA Ramón Cordido; y la gerente de XEA, Beatriz López. Al respecto, Cordido indicó que «como ben dicimos sempre, en Ames témolo todo, e o que intentamos sempre desde a asociación XEA e o Concello, é organizar todo o posible para que a veciñanza teña un motivo para visitar as nosas rúas e comercios». El regidor subrayó que «os veciños e veciñas temos que valorar o comercio de proximidade», más allá de internet.