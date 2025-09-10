Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

A Laracha inicia a transformación do complexo de servizos municipais en Edificio Interxeracional

A rehabilitación integral, xa en marcha, ten un investimento de 981.000 euros

Inicio das obras no edificio de servizos múltiples.

Suso Souto

A Laracha

A empresa Ogmios Proyecto S.L. vén de iniciar na Laracha as obras de rehabilitación integral do edificio de servizos múltiples para transformalo nunha nova instalación moderna, multifuncional, inclusiva e atractiva para persoas de todas as idades que será denominada Edificio Interxeracional.

A obra contempla a completa remodelación do inmoble situado na avenida Doutor López Astray e que consta de cinco andares (planta soto, baixa e tres alturas). Os espazos redistribuiranse para optimizalos, incrementando as superficies e favorecendo a accesibilidade. Instalaranse paneis solares para o autoconsumo eléctrico.

No inmoble habilitaranse aulas de formación en novas texnoloxías e espazos dirixidos a acoller actividades xuvenís de diversa índole.

Con motivo da reforma foi necesario trasladar o servizo de atención temperá a outra instalación próxima. Ademais, como medida de seguridade ante os traballos de desescombro e a instalación da andamiaxe, quedaron inutilizadas temporalmente as prazas de aparcamento existentes xunto ao edificio. Mentres se executen as obras tamén queda inutilizada a fonte e limitado o acceso ao lavadoiro existente no baixo do inmoble.

A actuación ten un investimento de 981.000 euros e será financiada polo Instituto para la Transición Justa a través das axudas dirixidas a proxectos e infraestruturas ambientais, sociais e dixitais no marco do Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a financiar co fondo Next Generation.

