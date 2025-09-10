Muere un trabajador en Santa Comba tras caerle un hierro encima
Según el particular que dio el aviso, el hombre no se encontraba atrapado cuando sucedió el accidente laboral
Santa Comba
Un hombre ha fallecido este mediodía tras caerle un hierro encima mientras trabajaba en la parroquia de Santa Sabiña, en Santa Comba.
Según informa la central de Emergencias, fue un particular el que, alrededor de las 13:20 horas, llamó para informar de la caída de un hierro sobre un trabajador aunque, según relató, no se encontraba atrapado en el momento del accidente laboral.
Los gestores del 112 Galicia informaron al Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizó el helicóptero medicalizado con base en Santiago, a la Guardia Civil y a la Policía Local, que se desplazaron hasta el lugar del siniestro.
Los servicios de emergencias trataron de reanimar a la víctima, aunque solo pudieron confirmar su fallecimiento.
