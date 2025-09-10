O mal estado da ponte de Lapido preocupa á veciñanza
O deterioro da ponte dificulta o acceso de vehículos de emerxencia e o BNG de Ames reclama o arranxo solicitado xa en xullo
A parroquia de Lapido, en Ortoño (Ames), afronta unha situación crítica ante a falta de acceso para vehículos de emerxencia debido ao deterioro dunha ponte que conecta a aldea co camiño convencional. Segundo denuncian os veciños, o estreitamento do paso impide o tránsito de ambulancias ou camións de bombeiros.
Carla Vázquez, residente en Lapido, sinala que «é imposible que unha ambulancia ou un camión de bombeiros poida acceder a atender a unha persoa por esta vía. Por iso hai anos xuntámonos os veciños, recollemos firmas e fixemos unha petición no Concello para habilitar a ponte como vía excepcional para emerxencias».
Desde o BNG de Ames, a voceira Escarlata Pampín reiterou a petición feita xa en xullo, que non foi atendida: «Reiteramos que se amañe a ponte atendendo ás necesidades da veciñanza», subliñou.
A situación deixa aos residentes de Lapido en condicións de risco fronte a posibles emerxencias, reclamando actuacións inmediatas para garantir a súa seguridade.
