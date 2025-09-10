O Pleno de Ames debatirá un suplemento de crédito para rematar o centro multifuncional do Milladoiro
O Concello busca garantir a finalización das obras do centro multifuncional e financiar servizos municipais clave antes de rematar o 2025
El Correo Gallego
O Concello de Ames celebrará mañá o pleno ordinario correspondente ao mes de agosto, no que a Corporación municipal abordará dous asuntos económicos destacados. O primeiro será a aprobación dun suplemento de crédito financiado mediante unha operación de préstamo para custear o remate das obras de construción do centro multifuncional do Milladoiro, destinado á mocidade e a persoas en risco de exclusión social. O segundo punto da orde do día será a aprobación dunha transferencia de crédito por valor de 150.247,16 euros, destinada a cubrir gastos de distintos servizos municipais antes de que remate o exercicio 2025. O pleno poderá seguirse en directo a través da canle de YouTube do Concello de Ames.
O proxecto do centro multifuncional enmárcase dentro do programa operativo Plurirexional 2014-2020, cofinanciado nun 80% con fondos EDUSI e nun 20% polo Concello. En 2024, o contrato das obras foi resolto debido ao incumprimento de prazos por parte da empresa Citanias Obras y Servicios SL, e a finais dese ano encargouse un novo proxecto para completar a construción, así como un novo proceso de licitación.
Actualmente, o proceso de adxudicación atópase en fase final, pero é preciso aprobar o suplemento de crédito para poder adxudicar o contrato e iniciar as obras canto antes. O importe necesario para rematar os traballos ascende a 1.207.455,73 euros, que combina o custo restante das obras (1.097.687,03 euros) e o incremento do 10% correspondente á liquidación do contrato e dirección de obra (109.768 euros). Para cubrir esta contía, o Concello destinará 657.235,43 euros do remanente do exercicio 2024 e solicitará un préstamo por valor de 550.220,30 euros.
O obxectivo é cumprir cos prazos establecidos polo programa EDUSI, que marca como data límite para ter rematadas as obras e en funcionamento o centro o 15 de febreiro de 2027. No caso de non cumprir cos prazos, o Concello estaría obrigado a reintegrar a subvención xa percibida, que ascende a 505.347,18 euros.
No segundo punto económico, a transferencia de crédito de 150.247,16 euros permitirá financiar gastos diversos dos servizos municipais antes de fin de ano. Entre eles inclúense dotación adicional para actividades culturais, servizo de monitoraxe nos comedores escolares, reparación do equipo de son e megafonía do pavillón polideportivo de Bertamiráns, así como a reparación do campo de fútbol do Milladoiro. Estes gastos financiaranse con aforro derivado do mantemento da EDAR de Calo-Milladoiro e da amortización anticipada da débeda.
- El maquinista del Alvia que descarriló en Angrois se sincera en Salvados :'Quiero que se sepa todo, que haya justicia
- Ryanair admite que su futuro en Lavacolla está condicionado por el cierre de la pista el próximo año
- Dos restaurantes de Santiago, nominados a las mejores aperturas del año en España
- Luto en la verbena gallega: la orquesta Kubo despide al boirense Suso Ferreirós
- Campaña de las librerías de Santiago y el resto de Galicia contra la dictadura del algoritmo
- Broncano, a los bomberos forestales de Galicia: «No puede ser compatible ser un grupo de élite y cobrar 1.300 euros al mes»
- Cuenta atrás para captar 12 millones de la UE destinados a transformar el norte de Santiago
- Indignación entre el personal de Ryanair en Santiago: «No nos dan ningún detalle sobre nuestro futuro»