Peregrinos con ELA alcanzan a Santiago para pedir medios contra la enfermedad más cruel

Durante el presente año 2025, la lucha contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) da de nuevo un paso adelante con una iniciativa cargada de esperanza y solidaridad: del 3 al 10 de septiembre, un inspirador grupo de más de 80 personas –entre afectados, cuidadores, y voluntarios– se han unido nuevamente en el emblemático Camino de Santiago con CompostELA. Y ayer martes estaban ya a las puertas de su meta: penúltima etapa, entre Arzúa y O Pino.

El grupo de peregrinos con ELA, familiares y colaboradores en el Camino de Santiago / Cedida

Este recorrido, que se celebra ya en su quinta edición, nace con el soporte de la Asociación Española de Esclerosis Lateral Amiotrófica (AdELA), para visibilizar una enfermedad que, a pesar de ser catalogada por la OMS como la más cruel, sigue siendo ignorada por nuestras instituciones.

Cada paso y cada rodada es un manifiesto de compromiso que busca de concienciar y visibilizar: dar a conocer la realidad de la ELA y hacerla parte de la agenda social y mediática; unir fuerzas, creando un espacio inclusivo donde la diversidad y la lucha conjunta sean el motor del cambio; e inspirar la transformación social: «Demostrar que, a través de la unión y la solidaridad, es posible hacer frente a la adversidad», apuntaban los responsables de AdELA.

«El Camino simboliza mucho más que un recorrido geográfico. Es una travesía de vida, de lucha y de esperanza. Cada paso es un grito en contra del olvido que sufren quienes conviven con la ELA”, trasladaba Mamen Martín, organizadora del evento.

Por supuesto, abordan las mismas dificultades que el grueso de los peregrinos, como puede ser las agotadoras jornadas o compartir baños. Pero además, han tenido que incluir camas supletorias en los casos de afectados que requieren una mayor atención.

Sin presupuesto

«Cuando lleguemos a la Catedral, nuestra principal petición será vivir, simplemente vivir, a la espera de que doten con presupuesto a la Ley ELA, y que se lleve a cabo para tener un mínimo de calidad de vida», aportan desde el nutrido grupo de peregrinos.

Y por fin, si no se tuerce el Camino, alcanzarán la praza do Obradoiro y la Catedral este miércoles, donde esperan poder asistir a la eucaristía de tarde y visitar la tumba del Apóstol para solicitar la mejora de sus condiciones vitales e implicar más a los gobernantes a la hora de hacerles un poco más fácil la convivencia con la enfermedad.

Como subraya la directora general de AdELA, Mar García, «en la asociación repetimos siempre una frase que es nuestro motor de vida: la ELA no se puede curar, pero sí se puede cuidar». Y este es el clamor que guía, a día de hoy, su recorrido jacobeo por Galicia.

Testimonio de Mamen Martín

Mamen Martín es una fuente de primera mano de lo que supone la conviencia con la dolencia entre las personas que la sufren. Ella se libró, pero en su familia alcanzó a su madre, y también a su hermana. «La gente cree que el Camino de Santiago es duro, pero nuestro a día a día lo es mucho más», confirmaba Martín en plena Ruta.

Tres de los integrantes de la peregrinación de afectados por ELA / Cedida

En concreto, califica la etapa entre Arzúa y O Pino como «muy bonita, con mucha vegetación», y opina que «no es de los peores tramos, apenas algún resbalón de las sillas de ruedas». Con ella viajan 12 afectados por Esclerosis Lateral Amiotrófica y diez más con diversas patologías, como daños cerebrales. «En total, tenemos a once personas en silla, y para ayudarnos con la logística ha sido fundamental la colaboración de Galician Roots, «que se encarga de la logística y alojamiento». Esta edición, a su juicio, no es ni comparable con la primera, «cuando tuvimos muchas dificultades», pero la solidaridad de la gente es abrumadora, «como el día que tiraron una puerta para que la usáramos como rampa», reseña.

También está siendo fundamental la colaboración de la Guardia Civil, cuyos agentes se han volcado estos días y, por supuesto, de los familiares y amigos que no se han querido perder este evento. Ha sido una de las ediciones más concurridas, y también una de las que cuenta, felizmente, con más afectados que pueden acometer la Ruta a pie... como esperan puedan hacer todos algún día con ayuda de la ciencia.