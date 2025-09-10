Los populares de Padrón exigen que negocien ya los presupuestos 2026
Urgen obras en la escuela y el centro de salud
Recuerdan al PSOE que sigue en minoría
El PP de Padrón reclama al ejecutivo local socialista en minoría que negocie los próximos presupuestos 2026 «para que poidan entrar en vigor en tempo e forma», con los máximos apoyos.
Pero, asimismo, exige que se acometan de una vez las mejoras en el centro de salud y que se acelere la contratación de la reforma de la escuela infantil, en vez de «tanta farándula», y que podría estar en riesgo la pérdida de la ayuda autonómica por la demora. Además, acusa a los socialistas de vivir de los réditos de las obras que dejó contratadas el anterior ejecutivo municipal, solicitan que se divulgue cualquier reforma del PXOM y que acometa ya la modificación de crédito para mejorar el centro de salud.
El regidor, Anxo Arca, a su vez, entraba al trapo al respecto de ese centro de salud, trasladando que «a postura do goberno foi moi clara: ceder a titularidade do mesmo para que a Xunta financiara a reforma asumindo o 100% do custe», iniciativa que, reseña, «PP e o BNG pactaron modificar para que o Concello tivera que asumir a metade do custe da obra. Isto significa que os padroneses e as padronesas terán que pagar dobre por ter un centro de saúde digno e constata a alianza entre PP e BNG contra os intereses da veciñanza».
Y en cuanto a «vivir de rendas do goberno anterior», Arca subraya que «non había nada do que vivir, posto que quedou máis que constatado que o único que deixaron os gobernos do PP en Padrón foron problemas que soluciona», y por eso perdieron.
