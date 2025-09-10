Teo recibe 100.000 € da Xunta para mellorar os camiños rurais
A delegada Belén do Campo supervisou en Vilar de Calo as obras incluídas no Plan Camiña Rural, que na comarca de Santiago reparte máis de 370.000 € entre seis concellos
El Correo Gallego
A delegada da Xunta, Belén do Campo, acompañada pola alcaldesa de Teo, Lucía Calvo, visitou este mércores o municipio para supervisar as melloras que se desenvolven en Vilar de Calo no marco do Plan Camiña Rural. Nesta zona investíronse máis de 25.000 euros nunha primeira intervención, enmarcada nunha achega total que supera os 52.000 euros para as anualidades 2025 e 2026.
En total, Teo percibirá máis de 100.000 euros para mellorar os camiños municipais que dan acceso ás parcelas agrícolas, co obxectivo de facilitar o tránsito da maquinaria agraria e forestal, reducir custos e gañar en competitividade. Segundo destacou Belén do Campo, «A Xunta mantén o compromiso coa promoción e coordinación do desenvolvemento do territorio rural galego».
Un plan dotado con 19,5 millóns
O Plan Camiña Rural da Consellería do Medio Rural dispón dun orzamento de preto de 19,5 millóns de euros en dúas anualidades: 9,5 millóns para 2025 e 9,99 millóns para 2026. Na provincia da Coruña, 86 concellos recibirán preto de 5,5 millóns de euros.
As axudas establécense cunha asignación fixa por localidade que se incrementa en función de criterios como o número de entidades de poboación, a superficie ou a localización do municipio. No caso de Teo, permitirán actuar no camiño de Vilar de Calo en dúas fases.
Belén do Campo lembrou ademais que os seis concellos da comarca de Santiago (Vedra, Boqueixón, Brión, Teo, Ames e Val do Dubra) contarán con máis de 373.000 euros na convocatoria 2025-2026.
Convocatoria anterior
Na anterior convocatoria (2024-2025), tamén cunha dotación global de 19,5 millóns de euros, Teo recibira máis de 49.000 euros para acondicionar o viario entre O Pazo e Paraxó, nun tramo de 1.450 metros nos que se aplicou aglomerado en quente. Nese período, os seis concellos da comarca percibiron en conxunto máis de 356.000 euros, mentres que 83 municipios da provincia da Coruña recibiron 5,2 millóns.
- El maquinista del Alvia que descarriló en Angrois se sincera en Salvados :'Quiero que se sepa todo, que haya justicia
- Ryanair admite que su futuro en Lavacolla está condicionado por el cierre de la pista el próximo año
- Dos restaurantes de Santiago, nominados a las mejores aperturas del año en España
- Luto en la verbena gallega: la orquesta Kubo despide al boirense Suso Ferreirós
- Campaña de las librerías de Santiago y el resto de Galicia contra la dictadura del algoritmo
- Broncano, a los bomberos forestales de Galicia: «No puede ser compatible ser un grupo de élite y cobrar 1.300 euros al mes»
- Indignación entre el personal de Ryanair en Santiago: «No nos dan ningún detalle sobre nuestro futuro»
- Vueling confirma el aumento de un 15% de sus plazas en Lavacolla tras el cierre de la base de Ryanair