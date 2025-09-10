La delegada de la Xunta, Belén do Campo, acompañada por el nuevo alcalde, Jesús Reboredo, visitó el Concello de Touro y destacó allí la inversión de cerca de 178.000 euros para intervenciones al amparo del Plan Camiña Rural de acceso a parcelas agrícolas de las anualidades 24-25 y 25-26.

Este plan estuvo dotado en Galicia con casi 19,5 millones de euros para 2024 y 2025, lo que supuso el presupuesto más alto desde 2017. En concreto, en el marco de esta convocatoria, en Touro se realizaron ya dos actuaciones con una ayuda de 93.000 euros.

Allí se permitió mejorar el viario de Millares a Sar, un trecho de algo más de un kilómetro de longitud en el que se aplicó una capa de aglomerado, reparando los baches, y un tratamiento asfáltico, y el de Sar a Bamela. En la comarca de Arzúa recibieron, en el 24-25, estos fondos cuatro ayuntamientos (Arzúa, Boimorto, O Pino y Touro).