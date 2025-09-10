Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

A Xunta aproba o proxecto de acondicionamento da AC-406 entre Santiago e Santa Comba

O Goberno local de Val do Dubra reclama un maior investimento para completar a mellora da vía

Estrada AC-406

Estrada AC-406 / Cedida

Val do Dubra

A Xunta de Galicia aprobou recentemente o proxecto de trazado para o acondicionamento da estrada AC-406, que conecta Santiago de Compostela con Santa Comba, atendendo así unha demanda histórica dos concellos da Baña e Val do Dubra. O proxecto contempla un investimento de 4,3 millóns de euros para actuar nun treito de 3,5 quilómetros, incluíndo tanto o acondicionamento do firme como a construción dun novo carril de adiantamento de máis dun quilómetro, co obxectivo de mellorar a seguridade viaria e a fluidez do tráfico nesta vía.

A pesar de valorar positivamente a aprobación do proxecto, o Goberno local de Val do Dubra sinala que continúan pendentes melloras adicionais que considera necesarias. Entre estas destacan a intervención urxente na travesía de Portomouro, pola que tamén circulan vehículos que conectan Carballo con Santiago, e o acondicionamento do tramo Portomouro–Paramos, comprometido pola Consellería de Infraestruturas desde hai anos, pero que aínda non aparece nos orzamentos autonómicos.

Segundo o executivo municipal, estas carencias están a limitar o desenvolvemento socioeconómico da comarca e dificultan as comunicacións con Santiago de Compostela, polo que reclamou á Xunta un maior esforzo inversor para dar resposta ás necesidades reais da veciñanza.

