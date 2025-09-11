Ames busca 500.000 € para concluir el edificio multifuncional de Milladoiro

El Gobierno de Ames busca fondos para concluir el que en su día se presentó como un proyecto estrella para Milladoiro y cuyo esqueleto de cemento y ladrillo languidece desde hace más de año y medio en la zona de mayor expansión urbanística de la localidad. Del que está llamado a ser el nuevo centro multifuncional de la urbe, que estará destinado a colectivos de jóvenes y de personas en riesgo de exclusión social, apenas se ha ejecutado un 40%.

El contrato con Citanias Obras y Servicios S.L., la empresa adjudicataria, quedó rescindido por incumplimiento de plazos y, desde entonces, el Ejecutivo de Blas García busca la manera de poder concluir las obras.

El programa europeo EDUSI, en el que se enmarca la actuación, prevé que el inmueble tiene que estar concluido y en funcionamiento el 15 de febrero de 2027. Si no es así, el Concello se verá obligado a devolver la subvención de 505.000 euros que percibió en su día para ejecutar el proyecto.

En el pleno ordinario de hoy, correspondiente al mes de agosto, la Corporación municipal debatirá la aprobación de un suplemento de crédito financiado mediante un préstamo para poder concluir las obras.

Obras con fondos propios

El importe total de los trabajos asciende a 1.207.455 euros, cantidad que resulta de sumar el coste restante de las obras (1.097.687 euros) y el incremento del 10% correspondiente a la liquidación del contrato y dirección de obra (109.768). De esos 1,2 millones, el Concello aportará directamente 657.235 euros procedentes del remanente de 2024 y propone solicitar un préstamo por valor de 550.220 euros con los que completaría los fondos necesarios.

La aprobación del suplemento de crédito permitiría, según explica el Gobierno local, adjudicar el contrato —a la empresa local Construcciones Iglesias Mera— para que las obras puedan comenzar cuanto antes.

Habrá que esperar al pleno para saber si la propuesta sale adelante. Desde el PP confirmaban ayer a este diario que aún no tienen decidido el sentido de su voto.

En el pleno también se someterá a votación la aprobación de una transferencia de crédito por valor de 150.000 euros para sufragar diversos gastos relativos a actividades culturales, monitorado y reparaciones varias, que se financiarían con el dinero ahorrado por el mantenimiento de la EDAR de Calo-Milladoiro y por la amortización anticipada de la deuda.