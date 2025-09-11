Arzúa destina máis de 450.000 euros a melloras viarias e proxectos de saneamento e urbanización
O pleno extraordinario aprobou actuacións nas parroquias, a renovación de rúas no núcleo urbano e modificacións en proxectos en execución
El Correo Gallego
O Concello de Arzúa celebrou este mércores un pleno extraordinario no que se deron luz verde a investimentos que superan os 450.000 euros. As actuacións están enmarcadas no Plan Único (POS+) da Deputación da Coruña e inclúen tanto melloras en vías das parroquias como intervencións no centro urbano, ademais de modificacións en proxectos de saneamento e urbanización.
No apartado viario, aprobouse o POS+ Adicional 2/2025, que recolle un conxunto de obras en diferentes puntos do municipio: Igrexa–Seixas (Dodro), A Pena (Castañeda), Preguntoño (Burres), A Xunqueira e Igrexa–A Pena (Maroxo), Lema de Arriba e Lema de Abaixo (Lema), e Guldrís (Rendal). No núcleo urbano, a actuación principal será a renovación dos pavimentos na Rúa Piñeiral. Estas obras súmanse ás xa programadas noutros lugares como Sesar a Soutullo, o Cruce Samil, Requeixo–Igrexa da Mella ou Fonxe a Agra de Vales.
Tamén se aprobou o proxecto modificado de saneamento no Camiño da Empegada, que incorpora un novo tramo de beirarrúa para mellorar a accesibilidade de persoas con mobilidade reducida.
Por último, o pleno deu o visto bo á modificación do proxecto de urbanización da Fraga do Rei dende a Avenida de Lugo. A actuación substitúe o sistema de soterrado de colectores por contedores de superficie protexidos con valado, e inclúe ademais unha cesión de terreos veciñal e outros cambios técnicos que buscan optimizar a integración urbanística e a funcionalidade do espazo.
