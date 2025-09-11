As ANPA do IES Agra de Raíces e do CEIP Vila de Cee mobilízanse polos "recortes"
Varias familias de alumnos do instituto xa contactaron con avogados para denunciar "unha situación insostible"
As 53 familias dos alumnos de 1º da ESO do IES Agra de Raíces, de Cee, xunto coa Asociación Paseniño, remitiron á Consellería de Educación, á Xefatura Territorial da Coruña e á Inspección Educativa unha "reclamación urxente" pola situación "límite" coa que arrinca o curso: "aulas no límite da ratio e alta porcentaxe de alumnado con necesidades sen os apoios imprescindibles", sinalan.
As familias expresan o seu "enfado e indignación" e din que non aceptarán "máis recortes que leven á desatención do alumnado máis vulnerable (tanto con necesidades educativas especiais como con necesidades específicas de apoio educativo) e afecten tamén ao resto da clase".
As familias apoian o modelo inclusivo do IES Agra de Raíces, "que leva 4 anos funcionando con éxito" e din que queren que se siga mantendo, pero que "sen persoal isto non se sostén".
A ANPA reclama reforzos en Pedagoxía Terapéutica, Audición e Linguaxe, coidadores e orientación.
Anuncian que continuarán mobilizándose con concentracións xa a próxima semana e que están a traballar en rede coa Federación de ANPA, con ANPA da Costa da Morte e con familias doutros niveis educativos, ademais de manter contactos institucionais e políticos "que se suman á defensa do dereito á educación inclusiva".
Paralelamente, varias familias xa contactaron con avogados para denunciar "unha situación insostible que se repite ano tras ano, vulnerando as leis de atención á diversidade e mesmo os dereitos básicos dos nosos fillos e fillas".
“A situación é crítica. A miña filla empezou en 1º da ESO este ano e precisa dunha PT en todo momento na aula e dunha coidadora nos traslados e recreos, e non hai persoal suficiente para iso. É unha vulneración total dos seus dereitos. As leis non se cumpren e iremos ao Xulgado se fai falta", explica unha nai.
CEIP Vila de Cee
Por outra banda, a ANPA do CEIP Vila de Cee denuncia tamén recortes de profesorado no centro e anuncia mobilizacións pola falta de especialistas en Pedagoxía Terapéutica.
"O colexio conta actualmente cuns 300 alumnos, moitos con necesidades educativas especiais ou con necesidades específicas de apoio educativo, e só cun profesor de Pedagoxía Terapéutica", sinalan dende a ANPA.
"Dende o centro solicitouse antes de comezar o curso un segundo profesional de PT, "pero, tras a insistencia, conceden un de EP (a día de hoxe, co curso iniciado, está persoa aínda non foi nomeada oficialmente e por tanto aínda non está traballando), perfil moi diferente ao que se require", engaden.
A ANPA convocu para este venres ás 09.15 horas unha concentración ante o centro, en protesta pola falta de profesionais.
- El maquinista del Alvia que descarriló en Angrois se sincera en Salvados :'Quiero que se sepa todo, que haya justicia
- Dos restaurantes de Santiago, nominados a las mejores aperturas del año en España
- Galicia encadena días de lluvia: frente tras frente antes de que regrese el tiempo soleado
- Broncano, a los bomberos forestales de Galicia: «No puede ser compatible ser un grupo de élite y cobrar 1.300 euros al mes»
- Una popular influencer gallega encuentra su nueva cafetería favorita en Santiago de Compostela: 'O café está impresionante
- Cuenta atrás para captar 12 millones de la UE destinados a transformar el norte de Santiago
- Adiós a secar la ropa fuera: el tendal de Ikea para casa que arrasa en ventas por su precio
- El Gobierno estudia un tren de cercanías en el Eje Atlántico para conectar Santiago