Entra xa na recta final en Brión a primeira fase da humanización da AC-543
As obras, que se executan ao longo de 1,5 Km, terán continuidade no límite do municipio con Bertamiráns
El Correo Gallego
A primeira fase das obras de humanización e mellora da seguridade da estrada AC-543 ao seu paso polo núcleo dos Ánxeles (Brión), que inclúe a renovación das redes de saneamento e abastecemento, está a piques de rematar, pendente só do aglomerado da estrada, que se acometerá en breve dependendo das condicións meteorolóxicas. Así o confirmou onte o alcalde de Brión, Pablo Lago, durante a visita ás obras, acompañado pola conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María M. Allegue, e o director da Axencia Galega de Infraestruturas, Francisco Menéndez.
O proxecto ten un investimento total de 1,24 millóns de euros, dos que a Xunta aporta o 70% e o Concello de Brión o 30%. Segundo explicou Lago, «é unha actuación moi importante para o noso concello pola problemática que tiñamos coas beirarrúas, que non eran transitables nin para cadeiras de rodas nin para carriños de bebés».
Lago engadiu que o investimento municipal duplicou o destinado ao saneamento «para deixar tamén arranxado todo o que vai por debaixo da estrada».
A primeira fase de 1,5 Km, desde o límite con Ames ata a DP-1301 e as urbanizacións Agronovo e Inxerido, incluíu a humanización da vía, a ampliación das beirarrúas e a renovación do firme e dos servizos de alumeado, saneamento e pluviais.
A segunda fase dará comezo no límite de Brión con Bertamiráns, á altura do Balneario do Tremo, e incluirá a reposición das canalizacións, coordinándose tamén coa Axencia Galega de Infraestruturas para a instalación das novas marquesiñas de autobuses.
A conselleira destacou que a actuación creará un espazo máis humanizado, moderno e seguro nun treito urbano polo que circulan ao día uns 7.000 vehículos.
