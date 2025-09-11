Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

O Campamento Dixital do Milladoiro contou con case 60 nenos

A iniciativa formativa, organizada pola concellaría de Mocidade, desenvolveuse durante agosto e a primeira semana de setembro

Campamento Dixital na Aula AmTIC do Milladoiro

Campamento Dixital na Aula AmTIC do Milladoiro / Cedida

El Correo Gallego

Ames

A concellaría de Mocidade organizou durante o mes de agosto e a primeira semana de setembro un Campamento Dixital na Aula AmTIC do Milladoiro, no que participaron 56 nenos e nenas de entre 9 e 14 anos. O programa permitiu á rapazada adquirir competencias dixitais a través de xogos, retos creativos e traballo en equipo.

O campamento, gratuito e promovido pola Fundación Cibervoluntarios dentro do Programa de Competencias Dixitais para a Infancia (CODI), e financiado pola Unión Europea–Next Generation EU, estruturouse en cinco quendas semanais e contou con contidos adaptados a diferentes idades. Os máis pequenos, entre 9 e 11 anos, traballaron na aprendizaxe para identificar noticias falsas, en como protexer a súa identidade en internet e na creación de contidos dixitais; mentres que os de 12 a 14 anos afondaron na convivencia dixital, no uso consciente da tecnoloxía e no coidado da privacidade nas redes sociais.

Ao finalizar o campamento, os participantes recibiron o certificado oficial DigComp, que acredita as competencias dixitais segundo o marco europeo. A actividade busca fomentar un uso responsable e creativo da tecnoloxía, promovendo o desenvolvemento cognitivo e persoal da mocidade.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents