Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

O III Festival de Bandas de Gaitas de Lalín celébrase este sábado nas Festas das Dores

O evento contará coa participación das bandas Os Castros de Ames, María Soliña de Cangas e Carballo da Manteiga de Lalín, con desfile polas rúas e concertos na estatua de Loriga

Os concelleiros Begoña Blanco e José Cuñarro, nas esquinas, e os membros da organización, José Ramón Vilela e Uxío Silva, no centro

Os concelleiros Begoña Blanco e José Cuñarro, nas esquinas, e os membros da organización, José Ramón Vilela e Uxío Silva, no centro / Cedida

El Correo Gallego

Lalín

Este sábado, 20 de setembro, terá lugar o III Festival de Bandas de Gaitas de Lalín, dentro da programación das Festas das Dores 2025. O festival inclúe un desfile das bandas polas principais rúas da vila a partir das 18 h. e concertos ás 19 h. na estatua de Loriga. Participarán as bandas Os Castros de Ames, María Soliña de Cangas e Carballo da Manteiga de Lalín, organizadora do evento.

A concelleira de Cultura, Begoña Blanco, e o edil de Festas, José Cuñarro, xunto con membros da organización, explicaron que o festival busca poñer en valor a música tradicional galega e reforzar o carácter cultural das festas.

O desfile percorrerá a Praza da Igrexa, a rúa Monte Faro, a Avenida Luis González Taboada, o barrio da Cacharela, a rúa Loriga, a rúa Principal, a Fonte dos Cabalos e a Matemático Rodríguez, rematando na estatua de Loriga, onde cada banda ofrecerá un concerto de 20 a 25 minutos.

As tres bandas participantes teñen traxectorias distintas: a Banda de Gaitas María Soliña, de Cangas, foi fundada en 2015; a Banda de Gaitas Os Castros, de Ames, naceu en 1992 e combina música tradicional con pezas de autor; e a Banda de Gaitas Carballo da Manteiga, de Lalín, fundada en 2015, participou en festivais nacionais e internacionais e recibiu varios recoñecementos por música tradicional galega.

O festival contará co apoio do Concello de Lalín e da Deputación de Pontevedra, e está previsto que remate sobre as 20.30 h., coincidindo co inicio doutro concerto programado para as festas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents