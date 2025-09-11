O III Festival de Bandas de Gaitas de Lalín celébrase este sábado nas Festas das Dores
O evento contará coa participación das bandas Os Castros de Ames, María Soliña de Cangas e Carballo da Manteiga de Lalín, con desfile polas rúas e concertos na estatua de Loriga
Este sábado, 20 de setembro, terá lugar o III Festival de Bandas de Gaitas de Lalín, dentro da programación das Festas das Dores 2025. O festival inclúe un desfile das bandas polas principais rúas da vila a partir das 18 h. e concertos ás 19 h. na estatua de Loriga. Participarán as bandas Os Castros de Ames, María Soliña de Cangas e Carballo da Manteiga de Lalín, organizadora do evento.
A concelleira de Cultura, Begoña Blanco, e o edil de Festas, José Cuñarro, xunto con membros da organización, explicaron que o festival busca poñer en valor a música tradicional galega e reforzar o carácter cultural das festas.
O desfile percorrerá a Praza da Igrexa, a rúa Monte Faro, a Avenida Luis González Taboada, o barrio da Cacharela, a rúa Loriga, a rúa Principal, a Fonte dos Cabalos e a Matemático Rodríguez, rematando na estatua de Loriga, onde cada banda ofrecerá un concerto de 20 a 25 minutos.
As tres bandas participantes teñen traxectorias distintas: a Banda de Gaitas María Soliña, de Cangas, foi fundada en 2015; a Banda de Gaitas Os Castros, de Ames, naceu en 1992 e combina música tradicional con pezas de autor; e a Banda de Gaitas Carballo da Manteiga, de Lalín, fundada en 2015, participou en festivais nacionais e internacionais e recibiu varios recoñecementos por música tradicional galega.
O festival contará co apoio do Concello de Lalín e da Deputación de Pontevedra, e está previsto que remate sobre as 20.30 h., coincidindo co inicio doutro concerto programado para as festas.
