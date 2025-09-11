O proxecto Modo galego, actívao! valora unha expansión
A Real Academia Galega presentou en Rois a experiencia piloto desenvolvida en Ames, que chegou a máis de 2.500 escolares e podería replicarse noutros municipios da asociación
El Correo Gallego
A Real Academia Galega (RAG) e a asociación de concellos Alingua celebraron hoxe en Rois unha xornada de traballo para coñecer polo miúdo o programa Modo galego, actívao! e analizar a súa posible extensión a outros municipios. A iniciativa, posta en marcha polo Concello de Ames e a RAG no ano 2021, busca promover o uso do galego entre a infancia a través de actividades en espazos educativos e de lecer, e abrangue a máis de 2.500 alumnos e alumnas, ademais das súas familias e profesorado.
O presidente da RAG, Henrique Monteagudo, subliñou que «concibimos este programa desenvolvido da man do Concello de Ames como un proxecto piloto pero coa idea de estendelo a outros municipios». Pola súa banda, o presidente de Alingua, Ramón Varela, destacou que «os concellos, pola nosa proximidade á cidadanía, temos unha capacidade única para sermos exemplo e crear contextos de uso efectivos para a lingua».
O alcalde de Rois, Ramón Tojo, incidiu na importancia da colaboración institucional para a extensión do programa: «Hai que apostar pola colaboración entre institucións para que a iniciativa se implante noutros municipios». Tamén interveu o alcalde de Ames, Blas García, quen lembrou que «cando rexorden discursos extremistas e negacionistas que criamos superados, é importante mostrar fortaleza e orgullo polo noso idioma».
O encontro serviu para expoñer os resultados das catro edicións do programa en Ames, así como os informes de avaliación elaborados polo Seminario de Sociolingüística da RAG. Os responsables destacaron que o proxecto combina accións prácticas de dinamización coa súa análise posterior, o que permite medir o impacto real sobre a lingua.
A xornada en Rois dá continuidade á colaboración aberta entre Alingua e a RAG en maio pasado e sitúa a iniciativa como unha experiencia replicable que, segundo os organizadores, podería contribuír a multiplicar os espazos de uso do galego en distintos concellos da rede.
