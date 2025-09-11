Reboredo pacta con Darío Rey para realizar obras en Touro por 295.806 €
El Correo Gallego
O Concello de Touro aprobou no pleno celebrado hoxe un paquete de obras cun orzamento total de 295.806 euros, financiado a través do Plan POS Adicional 2/2025 e cunha achega complementaria do propio Concello. O acordo foi posible tras o pacto entre o Goberno local, encabezado polo alcalde Jesús Reboredo, e o concelleiro non adscrito Darío Rey.
Entre as actuacións levadas a cabo figura a mellora da estrada de Grixó, que permitirá recuperar o tránsito habitual cara a Camporrapado, reducindo os desprazamentos de traballadores e veciños. A intervención en Tribás beneficiará tamén á veciñanza de Arinteiro e Torreis, e incorpora, xunto co tratamento asfáltico, a construción dun pozo e dun sumidoiro para optimizar a drenaxe. O paquete abrangue ademais actuacións en diferentes pistas e accesos municipais, así como a infraestruturas deportivas e camiños rurais.
As obras están previstas para finais de inverno e comezos da primavera, e o Executivo local anunciou que en outubro se aprobará outro paquete de intervencións urxentes, que incluirá a mellora da captación municipal de auga, o arranxo da piscina e outros proxectos estratéxicos.
Segundo indican dende o Goberno, ao financiarse con remanente municipal «poderán sacarse a concurso mesmo con anterioridade», simplificando a tramitación burocrática.
