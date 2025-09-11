Remata a escola de emprego de Dodro, Rois e Padrón, que formou 20 alumnos
Catro dos participantes xa teñen traballo
Foi clausurada por Belén do Campo
El Correo Gallego
O obradoiro de emprego Comarca do Sar 2024, compartido polos concellos de Padrón, Rois e Dodro, clausurouse hoxe coa participación da delegada da Xunta na Coruña, Belén do Campo, e do director territorial da Consellería de Emprego, Comercio e Emigración, Juan José Couce. No acto tamén estiveron os alcaldes dos tres municipios implicados no proxecto.
No taller formáronse 20 alumnos en dúas especialidades con alta demanda laboral: atención sociosanitaria a domicilio e operacións auxiliares de acabados ríxidos e urbanización. Durante a fase formativa, os alumnos realizaron obras de pavimentación, reparación e mellora de espazos públicos en Padrón, Rois e Dodro. Os integrantes da modalidade de coidados tamén realizaron prácticas coa veciñanza destes concellos.
O alcalde de Padrón, Anxo Arca, asegurou que «con accións como esta, dende o Concello estamos a mirar por aqueles veciños e veciñas que necesitan buscar unha saída laboral para poñer en marcha o seu proxecto de vida».
Pola súa parte, a delegada territorial, Belén do Campo, destacou que «estes talleres de formación son unha ferramenta moi útil para que as persoas desempregadas poidan reciclarse en sectores con elevada demanda laboral», engadindo que «reciben cualificación profesional ao tempo que desenvolven un traballo remunerado en actividades de utilidade pública».
O programa ofreceu 9 meses con contrato laboral e certificado de profesionalidade, coas posibilidades de inserción en empresas locais. De feito, 4 dos alumnos xa atoparon un posto de traballo.
Do Campo recordou que na provincia da Coruña están aprobados 23 obradoiros de emprego duais, cun investimento de máis de 9,3 millóns de euros que beneficia a 440 persoas sen traballo, e quixo resaltar que, a nivel autonómico, a Xunta destina máis de 36 millóns de euros a 87 obradoiros co obxectivo de formar e inserir laboralmente a máis de 1.700 desempregados.
- El maquinista del Alvia que descarriló en Angrois se sincera en Salvados :'Quiero que se sepa todo, que haya justicia
- Dos restaurantes de Santiago, nominados a las mejores aperturas del año en España
- Galicia encadena días de lluvia: frente tras frente antes de que regrese el tiempo soleado
- Broncano, a los bomberos forestales de Galicia: «No puede ser compatible ser un grupo de élite y cobrar 1.300 euros al mes»
- Una popular influencer gallega encuentra su nueva cafetería favorita en Santiago de Compostela: 'O café está impresionante
- Cuenta atrás para captar 12 millones de la UE destinados a transformar el norte de Santiago
- Adiós a secar la ropa fuera: el tendal de Ikea para casa que arrasa en ventas por su precio
- El Gobierno estudia un tren de cercanías en el Eje Atlántico para conectar Santiago