Remata a escola de emprego de Dodro, Rois e Padrón, que formou 20 alumnos

Catro dos participantes xa teñen traballo

Foi clausurada por Belén do Campo

Desde a esquerda: Xavier Castro, alcalde de Dodro, a delegada territorial da Xunta, Belén do Campo, Anxo Arca, alcalde de Padrón, Ramón Tojo, alcalde de Rois e a concelleira de Servizos Sociais de Padrón, Mariló Saco Vigo / Cedida

Padrón

O obradoiro de emprego Comarca do Sar 2024, compartido polos concellos de Padrón, Rois e Dodro, clausurouse hoxe coa participación da delegada da Xunta na Coruña, Belén do Campo, e do director territorial da Consellería de Emprego, Comercio e Emigración, Juan José Couce. No acto tamén estiveron os alcaldes dos tres municipios implicados no proxecto.

No taller formáronse 20 alumnos en dúas especialidades con alta demanda laboral: atención sociosanitaria a domicilio e operacións auxiliares de acabados ríxidos e urbanización. Durante a fase formativa, os alumnos realizaron obras de pavimentación, reparación e mellora de espazos públicos en Padrón, Rois e Dodro. Os integrantes da modalidade de coidados tamén realizaron prácticas coa veciñanza destes concellos.

O alcalde de Padrón, Anxo Arca, asegurou que «con accións como esta, dende o Concello estamos a mirar por aqueles veciños e veciñas que necesitan buscar unha saída laboral para poñer en marcha o seu proxecto de vida».

Pola súa parte, a delegada territorial, Belén do Campo, destacou que «estes talleres de formación son unha ferramenta moi útil para que as persoas desempregadas poidan reciclarse en sectores con elevada demanda laboral», engadindo que «reciben cualificación profesional ao tempo que desenvolven un traballo remunerado en actividades de utilidade pública».

Belén do Campo, esquerda, cunha das alumnas do obradoiro / Cedida

O programa ofreceu 9 meses con contrato laboral e certificado de profesionalidade, coas posibilidades de inserción en empresas locais. De feito, 4 dos alumnos xa atoparon un posto de traballo.

Do Campo recordou que na provincia da Coruña están aprobados 23 obradoiros de emprego duais, cun investimento de máis de 9,3 millóns de euros que beneficia a 440 persoas sen traballo, e quixo resaltar que, a nivel autonómico, a Xunta destina máis de 36 millóns de euros a 87 obradoiros co obxectivo de formar e inserir laboralmente a máis de 1.700 desempregados.

