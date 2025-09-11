Vimianzo lanza o programa ‘Actívate’ con 34 actividades para o curso 2025-2026
As preinscricións das escolas culturais e deportivas poderán formalizarse do 12 ao 22 de setembro, con límite de prazas e matrícula a partir do 24
El Correo Gallego
O Concello de Vimianzo presentou hoxe a programación do programa ‘Actívate’ para o curso escolar 2025-2026, que inclúe as actividades das escolas culturais e deportivas. O programa ofrece un total de 34 opcións abertas á veciñanza de todas as idades, que abarcan desde deporte —como fútbol sala, patinaxe artística, tenis de mesa, pequemotricidade, aerobic ou ximnasia para maiores—, ata música, arte e competencias dixitais.
As preinscricións poderán formalizarse do 12 ao 22 de setembro na Casa da Cultura, en horario de 9:00 a 14:00, ou de maneira telemática a través da sede electrónica do Concello. Haberá límite de prazas en todas as actividades, con preferencia para persoas empadroadas, e cada participante poderá inscribirse en un máximo de cinco actividades. No caso de que se superen as prazas dispoñibles, realizarase un sorteo público o martes 23 de setembro ás 13:00 na Casa da Cultura.
A matrícula formal poderá efectuarse do 24 de setembro ao 1 de outubro, co inicio das clases programado para o 6 de outubro. As persoas que non cumpran este prazo non poderán participar ata o 13 de outubro. O custo das actividades é de 5 euros ao mes para unha hora semanal e 10 euros para dúas horas, con descontos do 25% para maiores de 65 anos, familias numerosas ou participantes en varias actividades.
As actividades requiren un mínimo de 12 inscritos empadroados para formarse, salvo indicación contraria, e se a asistencia é inferior a 8 persoas de xeito reiterado, serán canceladas. Tamén se establecerá baixa automática para persoas con máis de 4 faltas de asistencia. Os horarios poderán sufrir modificacións.
Os concelleiros de Cultura e Deportes, Rosa Blanco e Sergio Miñones, subliñan que «o compromiso do Concello é total coa formación deportiva e cultural no noso municipio, que se demostra coa ampla oferta que lle brindamos á nosa veciñanza ano tras ano».
