La ANPA del CEIP Vila de Cee reclama un profesor de Pedagoxía Terapéutica

La ANPA del CEIP Vila de Ceecelebró este viernes una concentración a las puertas del centro para exigir a la Consellería de Educación que asigne al colegio un profesor de Pedagoxía Terapéutica, para protestar por los «recortes» y para defender «unha educación inclusiva».

La ANPA reclama refuerzos en Pedagoxía Terapéutica, Audición e Linguaxe, cuidadores y orientación. Anuncian que continuarán movilizándose con concentraciones ya la próxima semana y que están trabajando en red con la Federación de ANPA, con ANPA de la Costa da Morte y con familias de otros niveles educativos, además de mantener contactos institucionales y políticos "que se suman a la defensa del derecho a la educación inclusiva".

Paralelamente, varias familias ya contactaron con abogados para denunciar "una situación insostenible que se repite año tras año, vulnerando las leyes de atención a la diversidad y mismo los derechos básicos de nuestros hijos e hijas".