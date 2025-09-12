El IES de Ames estrena un «aula nómada» para avanzar en la FP «a la carta»

Javier Fernández aún no ha cumplido los 15 años, pero ya tiene claro cómo enfocar los próximos años de su vida. «Quiero empezar a trabajar porque los estudios no se me dan muy bien. Esta es la oportunidad de formarme para poder dedicarme a lo que me gusta», cuenta. El joven, vecino de Santiago, es alumno del ciclo Básico de Peinado y Estética que se imparte en una de las dos «aulas nómadas» que la Consellería de Educación estrena este curso. La iniciativa, pionera en España, consiste en la utilización de aulas móviles que se irán instalando en distintos centros para «dar más oportunidades» al alumnado y, a la vez, responder a las demandas del mercado laboral.

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, se desplazó ayer a una de esas aulas nómadas, instalada en el IES Plurilingüe de Ames, en Bertamiráns, donde pudo conversar con los 15 alumnos que comenzaron su formación el pasado lunes. «¿Qué tal llevo el pelo?», preguntó bromeando el conselleiro a un alumnado que cubre la totalidad de plazas disponibles y en el que son mayoría los chicos.

Tras visitar el aula, Rodríguez aseguró que en materia de Formación Profesional Galicia «va siempre un paso por delante», gracias a iniciativas «novedosas» como la de las aulas nómadas, que, además de en Ames, se ha puesto en marcha este curso en el IES Agra de Leborís, de A Laracha.

Formación «flexible»

Según explicó el conselleiro, el programa, pionero en España, busca una FP «flexible» y «a la carta» que dé «oportunidades» a los alumnos en todo el territorio de la comunidad. Las aulas, totalmente equipadas, permanecerán en un mismo instituto durante una o dos promociones o bien para cubrir las necesidades puntuales que puedan tener los centros.

«A la vez que se oferta una formación que demandan las empresas, no se llega nunca a saturar el mercado de trabajo», señaló Rodríguez, que estuvo acompañado en la visita por la delegada territorial de la Xunta en la provincia coruñesa, Belén do Campo, y la directora xeral de FP, Eugenia Pérez. De anfitriona ejerció la directora del IES de Ames, Marisol Louro, que destacó la «excelente» acogida que ha tenido el aula nómada, que dispone lavacabezas y tocadores como los de cualquier peluquería o salón de estética, así como de calefacción y aire acondicionado.

Los módulos son, además, como destacó Román Rodríguez, un «ejemplo de sistema circular», pues fueron diseñados por alumnos del Centro Integrado de Formación Profesional As Mercedes de Lugo.

«El alumnado está muy ilusionado»

«El inicio ha sido fantástico. El alumnado está muy ilusionado y el aula nómada es exactamente igual o mejor que un aula dentro del centro, con todo lo necesario para trabajar», subrayó Adriana Quintela, tutora del curso.

El programa de aulas nómadas se enmarca en el Plan FPGal360, que contempla una FP Básica Adaptada, enfocada específicamente a colectivos con dificultades de escolarización, y una FP Básica para Adultos, diseñada para personas que no disponen de titulación por haber abandonado el sistema educativo.

Alumnos de Peinado y Estética en el IES Plurilingüe de Ames / Susana López Carbia

«Está todo tan nuevo que da gusto»

Con «ganas» y «mucha ilusión» comienzan el curso Candela Pais, de Negreira; Javier Fernández, de Santiago; Claudia Seijas, de Porto do Son, y Óscar Vidal, de Ames. A ellas les gusta la Estética, mientras que sus compañeros tiran más por la Peluquería. «Está todo tan nuevo que da gusto», dicen sobre el aula nómada en la que harán sus prácticas.