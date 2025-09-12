Investigan las circunstancias en las que falleció un vecino de Carballo tras caer de un quinto piso

La Guardia Civil de Carballo investiga las circunstancias en las que un vecino de la localidad perdió la vida tras caer de un quinto piso.

El suceso ocurrió en torno a las 00.30 horas de la madrugada de este viernes en la calle Desiderio Varela. Unos vecinos alertaron al 112 de que un hombre estaba tirado en la calle, inconsciente.

Hasta el lugar se desplazaron personal sanitario y agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local. Los profesionales médicos le realizaron sin éxito la reanimación cardiopulmonar.

La víctima es Jorge Barca Romero, de 48 años. El cadáver fue trasladado al Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña para la realización de la autopsia, que determinará las causas de la muerte y arrojará luz sobre las circunstancias en las que se produjo.

La Guardia Civil investiga si se trató de una muerte accidental o provocada, o si fue un suicidio. De momento no se han producido detenciones en relación a este suceso.