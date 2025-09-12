Las orquestas Panorama, Finisterre y Marbella actúan en Santa Minia de Brión con cartel de Vizoso
La celebración llegará del 26 al 28 de este mes
Habrá galas de Budiño y la vecina Ruth Cundíns
La Romaría de Santa Minia de Brión volverá a la capital local y entorno del santuario los próximos días 26, 27 y 28 de septiembre, recuperando una ilustración del fallecido Xosé Vizoso para anunciarla. Y a falta de confirmar el programa en su totalidad, estarán algunas de las mejores orquestas del momento, como Panorama, Finisterre, Unión y Fuerza o Marbella.
Así, y a los oficios religiosos que atraen a cientos de fieles cada jornada, se unirán la proyección del espectáculo de luz y sonido, así como la tradicional tirada de fuegos artificiales, sin obviar los numerosos espectáculos y actividades lúdico-culturales o, por supuesto, la vertiente gastronómica, con unas cinco o seis pulperías.
Además de las citadas formaciones orquestales, estará la disco móvil Impacto, sin olvidar las galas de la solista local Ruth Cundíns y el concierto de Budiño con la gira Branca Vela subvencionado por la Rede Cultural da Deputación da Coruña. Tampoco faltarán las Charangas Os Celtas e BB+, y actuaciones de las Escolas de Baile e Música Tradicional de Brión; Grupos de Gaitas Devagarinho; y Airiños do Petouto, pero también acudirá la Agrupación Musical Tradicional Tíralle do Aire. Asimismo, vuelve el Festival Monecadas por novena vez, con El Búho Teatro (Andalucía), Títeres Alakrán (Galicia), Grupo de Teatro Los Pintores (Asturias) y Compañía Pelele (Francia).
