Vecinos de la nueva urbanización de Milladoiro buscan vías legales para clausurar una «pensión»

«No queremos un ir y venir de gente continuo, ni carros de lavandería entrando todos los días por el portal», dice a este diario el propietario de una de las 74 viviendas de la urbanización Sol Naciente de Milladoiro (Ames) en la que desde el pasado día 1 funciona un alojamiento que se publicita en la plataforma Booking.

El vecino, que prefiere mantenerse en el anonimato, asegura que ese es el sentir general de la plataforma que un numeroso grupo de propietarios constituyó el mes pasado. Ya en aquel momento esos vecinos confirmaban a EL CORREO GALLEGO que darían la batalla legal contra cualquier tipo de alojamiento turístico que pretendiese operar en uno de los dos bloques con los que, de momento, cuenta la urbanización construida por A Lomba.

La plataforma vecinal ha puesto el asunto en manos de un bufete de abogados y prefiere guardar silencio de momento, a la espera de los pasos que recomiende emprender el equipo de juristas.

En todo caso, el establecimiento que tanto temían esos propietarios está ya operando. Desde hace días se publicita en la plataforma Booking con más de 40 fotografías. En el anuncio se explica que el alojamiento dispone de zona de estar, wifi gratis y parking privado. Se detalla también que está equipado con baño privado y que la cocina cuenta con nevera, lavavajillas y fogones.

Excelentes reseñas

En las reseñas publicadas por varios de sus huéspedes se afirma, por ejemplo, que «los apartamentos son nuevos y muy bien decorados» o que todo está «muy limpio», al tiempo que se destaca la «amabilidad y disponibilidad del anfitrión».

Desde el Concello de Ames explican a este diario que el alojamiento «es una pensión que tiene permiso de la Xunta para operar» y cuya documentación está «en regla». No obstante, confirman que existe una denuncia presentada ante el departamento de Urbanismo que está siendo estudiada por los técnicos municipales para determinar si procede actuar en algún sentido.

Edificios de la urbanización Sol Naciente / Booking

«Queremos saber si se cumple la ley»

De acuerdo con la información recabada por EL CORREO, en esa denuncia se reclama al Ayuntamiento que lleve a cabo una inspección para comprobar si el negocio cumple la normativa en materia de accesibilidad. También se pide información sobre el tipo de licencia con la que opera el negocio. «¿Es una Vivienda de Uso Turístico (VUT)? ¿Una pensión? ¿Un apartahotel? Queremos saber si se cumple la ley», dice un propietario.