La Xunta ya tiene identificados 1.600 elementos a incluir en el catálogo de bienes culturales del litoral gallego

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, destacó este viernes que Galicia ya tiene identificados 1.600 elementos a incluir en el futuro catálogo de bienes de valor cultural en el litoral. Un trabajo que se desarrolló en tan sólo dos meses desde la asunción de las funciones y servicios en materia de ordenación y gestión del litoral por parte del Ejecutivo gallego.

Acompañado de la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, y de la alcaldesa de Cee, Margarita Lamela, el presidente del Gobierno gallego visitó la antigua fábrica ballenera de Caneliñas, en dicho municipio.

En este acto, puso en valor a riqueza histórica, natural, cultural y productiva de la costa “de la comunidad autónoma con más kilómetros de costa”, más de 2.500, y que concentra más del 50% del empleo del sector nacional del mar y aportación alrededor del 5% del PIB gallego a través de la cadena mar-industria.

La Ley de ordenación e xestión integrada do litoral en Galicia (Loxilga), en vigor desde hace dos años, convirtió Galicia en la primera comunidad autónoma en regular por ley la totalidad de su costa, ejerciendo desde lo pasado 1 de julio, tal y como recordó el presidente, su gestión plena y efectiva con el traspaso de las funciones y servicios correspondientes.

Según explicó, este marco normativo supone un punto de partida que dota a Galicia de la capacidad de actuar y planificar el futuro de su litoral, algo que “merecía la pena gestionar”.

Rueda señaló que el futuro catálogo, “muy heterogéneo”, será uno de los primeros frutos de esta nueva etapa. Tras revisar un inventario inicial de más de 450 edificaciones en los 86 ayuntamientos costeros, se completó un estudio exhaustivo que elevó la cifra a más de 1.600 elementos con valor cultural.

De ellos, tal y como destacó el presidente, alrededor de 870 son edificaciones que podrán tener nuevos usos compatibles con su conservación, como faros, molinos, hórreos o la propia fábrica ballenera de Cee.

En este sentido, el titular del Ejecutivo gallego destacó que el objetivo es revitalizar estas construcciones para que dejen de ser ruinas olvidadas y se transformen, de nuevo, en espacios útiles, generadores de actividad, empleo y "orgullo colectivo".

Además, subrayó que el proyecto de decreto del catálogo está ya en tramitación, tras una consulta pública realizada este verano. El próximo paso será someterlo a información pública en octubre con la previsión de aprobarlo “antes de que finalice este año”, dijo.

El presidente destacó que la Xunta ya está trabajando también en la senda que conectará todo el litoral gallego desde Ribadeo hasta A Guarda.

Ayudas por 5 millones de euros para potenciar el turismo de costa

En este contexto, este viernes se abrió el plazo para que los titulares -personas físicas o jurídicas- de establecimientos turísticos de alojamiento y de restauración situados en municipios costeros de Galicia puedan optar a la línea de ayudas destinada al embellecimiento del litoral gallego.

Esta convocatoria supone una inversión de 5 millones de euros en distintas actuaciones de mejora energética, digitalización y mejora de las fachadas de los edificios de la línea de costa de Galicia. Además, viene a activar el Plan do Litoral y tiene como principal objetivo potenciar el turismo de costa.

En concreto, podrán optar hoteles, campamentos de turismo, establecimientos de turismo rural, entre otras tipologías de alojamiento y también restaurantes, cafeterías y bares.

El plazo finalizará el 12 de noviembre y las actuaciones y los gastos vinculados con la ayuda concedida deberán estar realizados y pagados entre el 1 de enero de 2025 y el 30 de junio de 2026.