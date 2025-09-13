Abordan las expropiaciones para poder iniciar la ampliación de Toedo en 2027

A Estrada pondrá a disposición de los empresarios un polígono de casi 350.000 metros cuadrados a cerca de diez minutos de Santiago y en unos 3-4 años. Así lo confirmaba la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, quien adelantó que la Xunta trabaja ya en la licitación del proyecto de expropiación del parque empresarial de Toedo-Estrada «para iniciar as obras de ampliación no ano 2027».

Así lo apuntaba la conselleira de Economía en un reciente encuentro estradense con empresarios de la zona para abordar los pormenores del Plan de Ordenación do Solo Empresarial (Peose) de Toedo aprobado en el Consello da Xunta el pasado lunes y que se publicó este viernes en el 'Diario Oficial de Galicia' (DOG). Según expuso, permitirá poner a disposición del tejido productivo cerca de 157.000 m² a mayores de los actuales con una inversión superior a los 13 millones de euros.

Tal y como explicó, con esta ampliación la superficie total bruta del polígono pasará de 190.554 m² a 347.239 m² (como 35 campos de fútbol), «polo que incrementamos nun 82 % a capacidade que ten actualmente o polígono», explicaba. «Queremos adaptar o máximo posible o desenvolvemento do solo ás necesidades reais que teñen os empresarios».

En esta línea, María Jesús Lorenzana insistió en la preocupación del Ejecutivo autonómico por el desarrollo industrial en aquellas zonas de Galicia, como es el caso de A Estrada, en las cuales hay demanda y posibilidad de desarrollo de suelo y también en que se «invistan ben o tempo e os cartos para desenvolver polígonos», señaló. Pero también aprovechó para explicarles que en este 2025, la Xunta puso en marcha nuevas figuras de suelo empresarial, como es el caso de las Zonas de Aceleración de Proxectos Empresariais e Solo (Zapes) y de las Zonas Industriais Rurais (ZIR) que permiten reducir los plazos para el desarrollo de suelo y que buscan facilitar que la iniciativa privada pueda desarrollar áreas empresariales donde existe demanda real por parte de los promotores sectoriales.

Finalmente la conselleira, avanzó que la Xunta está trabajando ya en medidas que permitan en el año 2026 flexibilizar la adquisición del suelo empresarial disponible en Galicia y también abaratar su precio. Hay que recordar que también se está tramitando el proyecto de urbanización del polígono industrial de Lalín 2000.